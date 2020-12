115 Constitucional: Municipio libre

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano…? sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar

Chava Flores

No me llevó más de una hora con treinta minutos llegar de la CDMX a la presidencia municipal. Había sido convocado para diagnosticar y emitir una opinión sobre cómo fortalecer e incrementar la recaudación de la Hacienda Pública y, a partir de ello, detonar proyectos y cumplir compromisos de campaña de la nueva administración municipal.

Llegado el momento, escuché con atención a la presidenta municipal: “Tengo la necesidad de realizar algunas obras públicas pues me comprometí en campaña y ocupo que las personas vean que hay un cambio porque el presidente municipal anterior no hizo nada. Solo se llevó el dinero y nos dejaron deudas y obras inconclusas por todos lados”.

Continuó: “me interesa hacer un “parquecito” para que los niños puedan jugar, que se vea bonito; ya le eché el ojo a un espacio donde la gente tira basura, está cerca del mercado municipal. Y bueno, si se pudiera, también podríamos “componer” la calle porque está llena de baches, y “la verdad” tengo muchas quejas de los vecinos porque cuando llueve el drenaje se tapa requeterápido con toda la basura que se genera de los puestos de comercio ambulante, semifijos y por el tianguis que se pone ahí los martes y fines de semana. ¡Y ya están próximas las fiestas patronales y la feria!“.

Pregunté: presidenta, ¿y cuáles son las acciones que su Gobierno ha impulsado para ello? Sin titubeos respondió: “las que el señor presidente de la República nos indicó, aplicamos la fórmula de cómo ahorrar y combatir la corrupción. Por ejemplo, despedimos a los inspectores municipales que se encargaban de cobrar los permisos de comercio en la vía pública. ¡Imagínese! Llevaban ahí más de seis años, eran diez inspectores para atender a cinco mil puestos; ahora, son seis jóvenes, todos son abogados – bueno, pasantes – pero con “actitud, antes era pura corrupción. Ahora con el programa de “Construyendo el Futuro”, no solo nos ahorramos esos dineros de la nómina, sino que le damos paso a gente nueva, sin mañas. Con lo cual haremos que incremente la recaudación del municipio”.

Continuó: “Bueno, aclaro que con este cambio de personal se nos cayó la recaudación, pero es cosa de que le vayan aprendiendo los jóvenes y de que conozcan a los líderes comerciantes que luego son medio difíciles ¡Que se apliquen porque para eso los trajimos! Además, para eso viene usted, para decirnos cómo hacerle. Solo si me gustaría explicarle que lo que usted me vaya a recomendar no vaya a ser el querer cobrarle a la gente. Aquí las personas no están “acostumbradas” a pagar agua, predial, luz o la recolección de basura, pues tienen la idea y piensan que el gobierno municipal siempre se lo roba todo. Nada más imagínese, cuando se le “ocurrió” cobrar los servicios públicos al presidente municipal pasado, casi lo linchan, incluso intentaron quemarle el palacio municipal…. Y para eso me pusieron a mí aquí, para que eso no vuelva a pasar”

Concluyó la presidenta municipal: “Y bueno, cabe decir que algo habrá que hacer e informar cuando cumplamos el primer año de gobierno, que ya no falta mucho, y entonces necesitamos que se vea algo para que se note la diferencia del gobierno municipal anterior con este, que es “cercano a la gente”; incluso, seguramente usted cuando entró al municipio pudo darse cuenta que ya le cambiamos el color a las banquetas y los parques. Con eso damos un paso firme para que la gente vea un cambio verdadero y así podamos rendir cuentas de cara a los ciudadanos; lo malo es que el tiempo se pasa volando…”

Los otros datos nos indican que hay algo que no cuadra en las narrativas de la gobernanza en México; sin duda el abandono a los gobiernos locales cada vez es más evidente, donde sus estragos hoy se acentuarán aún más con el próximo proyecto de presupuesto 2021; como decía Chava Flores, a qué le tiras cuando sueñas municipio….

Tal vez, ya es momento de replantearnos un nuevo diseño institucional de lo local. Uno donde la integralidad de su desarrollo municipal más básico, su esencia – los servicios públicos -, sean sencillamente inamovibles bajo una persecución concreta: la calidad de vida de sus habitantes. Tlaxcala siempre ha sido un gran laboratorio municipalista, bien valdría la pena explorar una posibilidad aparejada del desarrollo de tecnologías y la participación ciudadana en la era digital.