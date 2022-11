25N: ¡Únete!

La violencia por definición es el “uso inapropiado del poder”. Cuando el poder, pequeño o grande, en cualquier ámbito, se utiliza para humillar, denigrar, lastimar, poner en precariedad, para abusar…el daño está hecho.

En el caso de las mujeres, la desigualdad es estructural e histórica. Los motivos, aquí y en cualquier parte del mundo son siempre los mismos: la creencia de que la mujer está destinada por naturaleza solo a la crianza y a los cuidados, que el hombre, también por naturaleza, está destinado a lo público, a guiar los destinos de la sociedad y que por consecuencia natural él es propietario, dueño de ella, de su cuerpo, su tiempo, dinero, patrimonio, anhelos y paz.

Todas estas creencias son equivocadas. Todas estas creencias son las que provocan sufrimiento, tortura y muerte en siete de cada diez mujeres en México, en millones en todo el mundo, y a muy pocas personas parece importarles; como si ser mujer fuese fatal destino para vivir subordinadas, disminuidas, humilladas, denigradas y sometidas a quienes, por la fuerza física, económica o social, deciden que ellas no tienen derecho a ser independientes, pensantes, pero especialmente, libres de una vida en la que la violencia impera, en la que el miedo, el daño y el horror sientan sus reales y las ahogan en permanente tormento.

Tal vez lo más desconsolador, es que millones de ellas, en muchas, muchas más veces de las que se pueden contar, sufren el daño en su hogar, en ese espacio que debiera ser garantía de protección y lo sufren a manos de ellos, sus parejas, quienes debieran ser sus pares, sus cómplices, sus amores y nunca, sus verdugos.

A partir del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer e inicio de los 16 días de activismo a favor del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que concluyen justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos, todas aquellas personas que queremos vivir en convivencia pacífica, sumarnos al llamado de la campaña de la Organización de las Naciones Unidas 2022: “¡Únete! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”.

Esta campaña mundial tiene el objetivo de movilizar a todas y todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen y apoyen a los movimientos feministas, es decir, a quienes creemos y luchamos por la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre personas y para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres, que se traduce en once mujeres asesinadas al día en México, millones de ablaciones genitales femeninas principalmente en África, pero también en Colombia y otros países; y millones de niñas y mujeres en todo el mundo que mientras esto lees están siendo golpeadas, humilladas y sobajadas por quien ejerce poder sobre ellas, normalmente un hombre.

No es una lucha contra los hombres, sino contra los actos de violencia; es permear culturalmente que una persona, sea quien sea, no tiene derecho a tratar violentamente a nadie, que la violencia es generadora de más violencia en una espiral interminable y, que la víctima jamás tiene ni tendrá la culpa. ¡Ojo! Las verdaderas víctimas pocas veces siquiera saben que lo son y pierden oportunidad de recibir ayuda cada vez que quienes se victimizan conscientemente como herramienta de manipulación se proclaman víctimas, cuando lo que en realidad consuman es invisibilizar la necesidad de ayuda de quienes de verdad están sufriendo y no ven salida por los síndromes de adaptación paradójica a la violencia que la mente humana desarrolla para defender la cordura y la vida.

Hace unos días, después de dar una conferencia sobre la naturaleza de la paz interior como requisito para ser felices, una señora -Fabiola es su nombre- se acercó a decirme con voz profundamente desolada, que ella había vivido siempre bajo el control y los golpes de su esposo, que al principio luchó pero luego se acostumbró a pensar que era su destino y se había resignado, pero que ahora, también la golpean sus dos hijos adolescentes ante el consentimiento y -diría yo complacencia- del padre, que tiene mucho miedo que a su pequeña de 8 años también la golpeen, que de niña le gustaba escribir poemas pero que hoy no tiene permiso de escribir, so pena de recibir insultos, burlas y ¿por qué no? hasta un bofetón si a él le parece.

En México está tan normalizada la violencia que se tuvo que en los albores del siglo XXI, se proclamó la Ley General del Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia…y aun eso nos parece normal. A muchas personas les fastidia escuchar, leer o siquiera voltear a ver a las Fabiolas pero ya es imposible cerrar los ojos. Quien bajo el pretexto del “respeto” a la vida “privada” de los demás es omiso, está del lado de los violentadores. Escribe, proclama, respeta y lucha por sembrar igualdad y paz en tu entorno. ¡Únete ya!