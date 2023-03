Para un gran sector de la sociedad, las protestas que acaban en disturbios son sinónimo de caos y vandalismo. Es cierto que muchas de las protestas sociales que se efectúan en las calles han logrado conquistas históricas como el aumento a los sueldos, seguridad social, mejora en los sistemas de salud, la defensa de la autonomía universitaria, entre otros.

Pero hay que distinguir bien, entre una protesta social que son totalmente diferentes a las acciones violentas que generan miedo, caos y zozobra.

El 8 de marzo que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer pudimos presenciar las dos formas de protesta. La primera a los pocos minutos iniciada la marcha, se efectuó como lo mandata la Constitución, de forma pacífica, sin alterar el orden, con mecanismos válidos para expresar desacuerdos y demandar acciones al gobierno.

La segunda parte, mujeres encapuchadas, armadas, acompañadas de hombres, que logran a base de gritos apropiarse de la manifestación, y las mismas que no persiguen ningún objetivo, ni tienen en claro cuál es su postura.

Su actuar es incoherente, y sin control, sólo buscan la confrontación con los policías para luego victimizarse y culpar al gobierno de represor.

Para contener a este grupo de vándalos, pero sobre todo para proteger nuestro legado histórico declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo exitoso para inmovilizar a los revoltosos.

No existe fotografía alguna de policías agrediendo a mujeres, no hubo un solo enfrentamiento de los uniformados con los agresores mucho menos con las niñas, adolescentes, señoritas y señoras que participaron en la marcha, no se registró ninguna detención, no se vio a ningún policía circular aquellas horas por la calle, y tampoco se reportaron heridas o heridos por parte de los manifestantes.

A pesar de lo que digan los que defienden a los vándalos Tlaxcala fue ejemplo de otros estados en la contención de estos alborotadores, pues en su mayoría la percepción de los ciudadanos fue de apoyo al gobierno y la condena por el actuar de esos grupos de choque.

Dicen los quejosos que la tanqueta que salió a dispersar con agua a los manifestantes es un acto en contra de su libertad de expresión, pero seguramente usted ya vio los videos donde el grupo radical le daba con todo a las vallas, con martillos, e incluso arrancaron los postes de luz para llevar a cabo sus fechorías.

Si el gobierno no dispersa a esto individuos entonces quién va a salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de las mujeres manifestantes que ese día se quedaron sin poder expresarse pues un grupo violento tomó la plancha del zócalo.

Lamentable su actuar, y esperemos que la justicia se aplique pues los tlaxcaltecas no nos comportamos así, ni avalamos este tipo de conductas, somos gente de paz, que le gusta reclamar sus derechos, pero con apego a la ley.

Nos preguntamos, a dónde quedaron las líderes cibernéticas que a través de Facebook despotrican contra todo, pero a la hora de calmar los ánimos de esos revoltosos desaparecieron, huyeron del lugar, y dejaron solos a los pocos seguidores que aún confían en ellas.

Si el gobierno no dispersa a esto individuos entonces quién va a salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de las mujeres manifestantes que ese día se quedaron sin poder expresarse pues un grupo violento tomó la plancha del zócalo.