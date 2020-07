¡A favor de Tlaxcala! | A los organismos electorales

Con la misma fuerza con la que los partidos políticos representados en Tlaxcala estamos trabajando para que –con propuestas- los tres poderes estatales le entreguen las mejores cuentas a l@s tlaxcalteca@s de cara a la transición de Gobierno, asimismo nos hemos propuesto otorgarle puntual seguimiento a la corresponsabilidad que tenemos en el proceso electoral 2020–2021 con el Instituto Nacional Electoral y con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Dicho de otra manera, así como al INE y al ITE les debe interesar que la ciudadanía les renueve su confianza y que no se desborden las pasiones políticas ante el "sospechosismo" sobre sus actuaciones, a los partidos políticos nos interesa sobremanera que ambos organismos electorales nos garanticen que harán su trabajo con imparcialidad, legalidad, ética y profesionalismo, y que además no habrá manera de que caigan en la "tentación" de dejarse seducir por el poder federal o estatal.

Para ello hemos iniciado -y continuaremos- con un diálogo directo e institucional con ambos, como una muestra de que la civilidad política partidista, la paz social y la menor actuación de los tribunales electorales durante el proceso electoral, solo serán posibles si el INE y el ITE demuestran que -desde la articulación del Calendario Electoral hasta las tomas de posesión-, el respeto a la legalidad, la transparencia, así como el diálogo y trabajo conjunto con los partidos políticos serán las bases que soportan el ejercicio de su responsabilidad.

Convencidos de que el proceso electoral 2020–2021 es una nueva oportunidad para que la ciudadanía de Tlaxcala valore los resultados de su Gobierno Federal, Estatal y Municipal, y reconozca o sancione las actuaciones de sus legisladoras y legisladores locales y federales, en Acción Nacional nos interesa contribuir a que los árbitros electorales se sientan cobijados y a su vez vigilados por los partidos políticos, por el bien de tod@s.

Para el PAN, será importante que los tribunales electorales (Federal y Estatal) se comprometan a cerrarle las puertas al poder político y económico, y por ende defiendan los derechos políticos de las personas con imparcialidad ; que la conformación de las instancias electorales –estatal, distritales y municipales- brinde la certeza de que no habrá intromisión de los partidos políticos en el poder; que en las mesas directivas de casilla no se impida, coopte o induzca la participación ciudadana; que a la representación electoral de los partidos políticos en todas las instancias se le garantice en tiempo y forma la información correspondiente; que a la observación electoral ciudadana se le garantice el acceso a la verificación sin restricciones; que la fiscalización electoral sea con piso parejo y sin dedicatoria; que las plataformas tecnológicas funcionen y funcionen bien; que la participación política de la mujer en los partidos, en las candidaturas, en las instancias electorales o en la observación electoral, sea protegida y promovida; etc.

La gubernatura, 25 diputaciones locales, 3 diputaciones federales, 60 presidencias municipales y 299 presidencias de comunidad son motivo suficiente para involucrarse en serio en el futuro de Tlaxcala, por lo que los partidos políticos en lo individual o en alianza, estamos dispuestos a luchar para generar un proceso electoral sin contratiempos, en donde se garanticen los derechos políticos de las personas que participarán, y en donde se respete la decisión de l@s tlaxcaltecas en las urnas.