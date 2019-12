¡A favor de Tlaxcala! | A un año de distancia

Con mucho orgullo y satisfacción, en Acción Nacional a partir de una nueva alianza interna basada en la credibilidad, en el respeto y en la renovación de la confianza, estamos cumpliendo un año trabajando y dedicados en todo momento para ganar el proceso electoral del 2021.

En esta nueva correlación de fuerzas panistas nos propusimos y logramos, borrar el pasado, olvidar diferencias y mirar hacia adelante mediante un proceso permanente de fortalecimiento de la vida interna de cuyos resultados destacó la renovación transparente y apegada a estatutos del Consejo Estatal, que hoy, está integrado por mujeres y hombres cuya unidad y afinidad garantiza las mejores decisiones para nuestro Partido por encima de intereses particulares; destacó la renovación de las sesenta dirigencias municipales que hoy promueven y defienden al panismo, con la misma fuerza con la que se construyen alianzas, con liderazgos de todos los sectores municipales; y destacó también, el compromiso y dedicación con la que día con día asumen su responsabilidad las y los funcionarios que colaboran en el Comité Directivo.

Tenemos una nueva fuerza partidista, con la que nos propusimos y estamos empeñados en construir las mejores alianzas externas con otras fuerzas políticas, pero principalmente, con la sociedad organizada tlaxcalteca, en donde tenemos la certeza de que hay personas muy valiosas que tienen mucho que aportar, para que, en el 2021, juntos y como buenos aliados, le demos uno nuevo rumbo a Tlaxcala. Por supuesto que seguiremos promoviendo acercamientos, intercambiando opiniones y visualizando acuerdos políticos.

En este mismo sentido, otra tarea que nos impusimos -y que gracias a esta compañía periodística estamos llevando a cabo-, es la de contribuir con la reflexión social sobre temas que nos atañen o afectan a todos; es por ello que hemos venido insistiendo en los malos resultados que el gobierno federal encabezado por MORENA le ha dado a los mexicanos, en donde no hubo crecimiento económico, la generación de empleo será el menor de los últimos 10 años, los indicadores delictivos son los más altos en la historia del País, la confianza del sector empresarial está altamente deteriorada por lo que la inversión privada no fluye, etc., etc., creemos que las familias de México no se merecen estos resultados pues no corresponden a la confianza que le depositaron a MORENA hace un año, por lo que Acción Nacional seguirá luchando para que en el 2021, recuperemos el tiempo perdido. Plenamente de acuerdo con Marko Cortés cuando afirma… “se acabaron los pretextos, el Gobierno Federal debe dar resultados”.

Y hablando de nuestro líder nacional, otro resultado digno de compartir con ustedes, es el hecho de reconocer que el respeto y la atención que Marko Cortés le ha brindado al panismo tlaxcalteca han sido inmejorables, no ha escatimado esfuerzos por involucrarse en la vida política de Tlaxcala, ha escuchado inquietudes futuras, ha reiterado el valor de la unidad partidista, etc., etc., pero sobre todo, es un convencido -al igual que nosotros- de que la rentabilidad electoral será la moneda que se acuñe para mover las decisiones que Acción Nacional tomará para enfrentar el proceso electoral 2021, muy por encima de protagonismos históricos.

Por todo lo antes expuesto, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a las mujeres y a los hombres de Tlaxcala afines al Partido Acción Nacional por su confianza; a las y los tlaxcaltecas les expreso mi reconocimiento y les refrendo que siempre habrá formas de construir alianzas; a las otras fuerzas políticas mi respeto y mis mejores deseos porque por encima de intereses partidistas, esta Tlaxcala y por ello vale la pena explorar y buscar coincidencias para darle un nuevo rumbo.

Antes de concluir, quiero aprovechar la ocasión para desearle a todas y cada una de las familias tlaxcaltecas una feliz Navidad y que el 2020 sea mejor para todos…

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala

