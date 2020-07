¡A favor de Tlaxcala! | ¿Aduanas y puertos militarizados?

Como una muestra más del enojo y desconfianza que este Gobierno Federal manifiesta -todos los días- contra las instituciones que México venía construyendo para consolidar su vida democrática y su desarrollo económico, ahora nos encontramos con que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así como las aduanas terrestres y marítimas, pasaran a manos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando así las tareas de estas dependencias, muy por encima de su única responsabilidad constitucional: La Soberanía Nacional.

Es decir, a pesar de que nos prometieron que las fuerzas armadas regresarían a sus cuarteles porque según ellos, “estaba mal lo que antes se hacía”, pues la verdad es que NO se ve para cuando su regreso; por el contrario ahora los responsables de nuestra soberanía territorial y marítima, están siendo distraídos en tareas de seguridad pública, en la construcción de obra pública (Aeropuerto, sucursales del Banco del Bienestar, Tren Maya, cuarteles para la Guardia Nacional y remodelación de hospitales), en la capacitación policíaca, en atender el robo de combustibles, en vigilar las fronteras para frenar la migración, en apoyar la entrega de los recursos de los programas sociales, en distribuir fertilizantes, en apoyar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y en atender la pandemia.

Luego entonces es necesario alertar que el hecho de que en las 49 aduanas que tenemos (marítimas, terrestres, aéreas e interiores) y que en el Sistema Portuario Nacional (SPN) integrado por 117 puertos y terminales (Divididos entre el Pacífico y el Golfo de México), se borre de un plumazo la experiencia de gestión lograda o se desechen los perfiles profesionales especializados que se tienen, es motivo de actuar estratégicamente y no de decisiones al vapor; ya que con debilidades de conocimientos en los procesos administrativos, en el manejo de la tecnología instalada y en la manipulación Semáforo fiscal, etc., estamos poniendo en riesgo, entorpeciendo o desalentado el manejo, almacenaje y custodia de mercancías.

La militarización de Aduanas y Puertos no es un tema menor, pues por aquí transitamos hacia el futuro económico de México y de sus familias, y como muestra de ello tenemos que de acuerdo con el INEGI, tan solo en el mes de mayo de este año, el valor de las exportaciones fue de 18 mil 70 millones de dólares y el de las importaciones fue de 21 mil 592 millones de dólares; además con datos de la SCT, hasta el mes de junio de 2020, en el SPN se manejaron 135 millones 369 mil 056 toneladas de carga y se atendieron 2 millones 293 mil 110 pasajeros en cruceros.

En este sentido, si bien es cierto que hay cosas por mejorar en las aduanas y en los puertos de México, para reactivar el severo deterioro económico provocado por ellos mismos y por la Covid 19, no todo es corrupción; en su caso, este Gobierno ha tenido 20 largos meses para “limpiar” lo que dice encontró y, lamentablemente, no hemos visto acciones concretas como fortalecer su infraestructura, como mejorar y transparentar la recaudación, como acabar con el mal trato a los pequeños y medianos empresarios que incursionan en el exterior para su expansión, etc., solo vemos distractores, o sea cambios de servidores públicos y más sospechosos cobijos políticos en la Marina y Defensa Nacional, ¿Quién Gobierna?

Sin embargo, Si hay de Otra, y es con el PAN… nosotros SI somos respetuosos de las responsabilidades legales de las instituciones, y somos promoventes de su modernización, por lo que seguimos impulsando con l@s mexican@s la necesidad de detener la destrucción de la vida económica y social en la que nos tiene sumidos este Gobierno de izquierda sin rumbo.