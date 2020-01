¡A favor de Tlaxcala! | Cumplir, es mejor para todos

Han pasado trece largos meses en el ejercicio del Gobierno federal, y el cambio prometido simplemente no llega; prometieron altos niveles de crecimiento económico, aseguraron operar los programas sociales con reglas claras y transparentes, se comprometieron a bajar el costo de los combustibles y de la energía eléctrica, criticaron de todo y hasta el cansancio a los gobiernos anteriores, dijeron que tenían la fórmula para atender la inseguridad, hablaron de la llegada de la democracia, aseguraron no aprovecharse de sus mayorías en la Cámara de los Diputados federales y en Senado de la República para fines partidista, declararon seguros que acabarían con la corrupción, etc., etc., y de todas estas promesas, las familias mexicanas… siguen esperando resultados.

Cabe señalar que esa evidente y dañina falta de resultados del Gobierno de Morena, el discurso político que confronta a las familias mexicanas, y el rancio centralismo en las decisiones como en los años 70´s, ha venido causando un fuerte deterioro en las relaciones políticas del gobierno federal hacia los gobernadores y partidos políticos de oposición, hacia el sector empresarial, hacia los liderazgos sociales y productivos, hacia los medios de comunicación, hacia la comunidad internacional, hacia los académicos y científicos, etc.

De lo todo lo antes expuesto, considero importante destacar ante ustedes, que el Partido Acción Nacional a través de su presidente nacional Marko Cortés, a través de sus liderazgos en los estados de la República, a través de sus gobernadores, y a través de sus legisladores locales y federales, ha sido la única voz en México que ha alertado a las familias sobre el peligroso rumbo que está tomando el País y que irremediablemente les afectará, ha sido la única voz de oposición política ante el ataque a las instituciones que todos hemos creado en la historia, ha sido la única fuerza política que luchó por recomponer el camino mediante un presupuesto de egresos 2020 que garantizara crecimiento económico y cero corrupción en el ejercicio de los programas sociales, ha sido la única corriente ideológica que está convocando a todas y a todos los mexicanos a que por el bien de México, es necesario unir fuerzas, buscar coincidencias y construir acuerdos para ganar la Cámara de Diputados federales y así evitar que nuestro País, se siga hundiendo.

Dicho de otra manera, en Acción Nacional no estamos dispuestos a bajar la guardia en nuestra lucha porque se respete el federalismo en todos sus términos y se deje de dañar presupuestal y políticamente a nuestros gobernadore.

No debemos permitir que se siga olvidando a los municipios en las partidas presupuestales federales y dejarlos a su suerte ante el reclamo ciudadano; no podemos permitir que se siga maltratando al sector empresarial, el cual está dejando de invertir y por ende, el desempleo está en aumento; no podemos seguir siendo simples observadores ante el manejo con fines electorales de los programas sociales.

En el PAN seguiremos construyendo la oposición que necesita México en defensa de las familias; seguiremos pugnando por un ejercicio del gasto público responsable basado en la recaudación y no en subejercicios que están dañando la educación y la salud de los que menos tienen; seguiremos luchando porque los errores de Morena al querer gobernar no sean a costa de la calidad de vida de todos nosotros.

Hacemos votos porque Morena, simplemente cumpla lo que promete…

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala

