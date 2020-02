¡A favor de Tlaxcala! | El Insabi no funciona

Sin diagnóstico previo, reglas de operación, planeación presupuestal, capacidades operativas, sin garantía de gratuidad y universalidad, y además con evidentes mensajes de presión hacia los gobernadores, a partir del 1° de enero de 2020 entró en vigor el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), como una muestra más de las intenciones del Gobierno Federal por apropiarse del ejercicio de los programas sociales para fines electorales.

Dicho de otra manera, el Ejecutivo Federal en su urgencia por contener el deterioro político que sufre ante los ojos de las familias mexicanas, derivado de sus evidentes errores y de sus “dificultades” para cumplir con sus responsabilidades –cero crecimiento económico, inseguridad, desempleo, inflación, desconfianza del sector empresarial, etc.-, ahora pretende controlar políticamente la operación de los servicios de salud de las personas.

Sin embargo, así como la Federación ha provocado que la economía y la seguridad pública no funcionen, lastimando todos los días la vida de la gente, de igual manera está provocado que su “nuevo” sistema llamado Insabi tampoco funcione, pues cada día son más y más las inconformidades de la gente -documentadas y evidenciadas por los medios de comunicación-, provocadas por el desabasto de medicamentos, por las alzas en las cuotas, y por el desorganizado, confuso y limitado servicio que se está prestando.

Por lo tanto, es posible advertir que las consecuencias del Insabi serán: Una gradual desprotección de los enfermos de alta complejidad, pues se está utilizando el Fondo de Gastos Catastróficos que se calcula en 80 mil millones de pesos, para la operación diaria del Insabi; Un acelerado deterioro de la capacidad instalada y del equipamiento con el que se cuenta, pues la centralización operativa de los servicios de salud implementada -además de la lentitud administrativa- no está mejorando las capacidades de gestión de las instituciones de salud; Una acelerada desatención a la etapa de prevención de los hábitos que causan padecimientos de altos costos financieros, como la obesidad, diabetes, hipertensión; y lo peor… mientras no crezca la economía y la inversión y por ende empleo formal, el costo financiero de la salud pública para el Estado se irá incrementando, pues los beneficiados –aunque quisieran- no podrán aportar fiscalmente a los servicios que reciben.

Por todo lo anterior, y considerando que el Insabi es producto de una decisión política y no una política pública de Estado, desde Tlaxcala nuestro apoyo y solidaridad para los gobernadores de Acción Nacional que alzaron la voz y no aceptaron los chantajes del Gobierno Federal; nuestro reconocimiento para ellos porque con el ánimo responsable y propositivo que tenemos en el panismo nacional decidieron actuar con responsabilidad social, en lugar de “hacerse un lado”.

Es decir, trabajaron en la construcción de una propuesta alternativa encaminada a poner la salud de las personas en el centro de la atención y no el protagonismo político ni los intereses electorales; presentaron una propuesta para realmente mejorar la calidad en los servicios de salud pública basada en la colaboración institucional y en la concurrencia de procedimientos y de recursos; lograron una estrategia que SI garantiza la gratuidad universal y que SI tiene viabilidad financiera para asegurar los servicios médicos y de enfermería, así como las medicinas necesarias en todos los hospitales públicos.

En suma, Morena está provocando que la salud de las y los mexicanos vulnerables se encuentre en peligro latente y esto no lo podemos permitir… por lo que en Acción Nacional seguiremos haciendo un llamado a que unamos fuerzas en todos los estados de la República para que generemos todos un cambio de rumbo en el 2021, por el bien de Tlaxcala y de México.

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala

