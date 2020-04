¡A favor de Tlaxcala! | El noble esfuerzo nacional

De acuerdo con #AMLOTrackingPoll, medición digital de Consulta Mitofsky, si el pasado 27 de marzo se decidiera la revocación de mandato del presidente de la República, irremediablemente perdería, pues en el balance que se lleva a cabo, el 50.4 % de l@s mexican@s desaprueba su trabajo. Recordemos que esta misma casa encuestadora, en febrero de 2019, le otorgó un 67.1 % de aprobación.

Dicho de otra manera, somos cada vez más y más, las familias de mexicanos que comprobamos que las acciones de las autoridades federales no dan resultados… por el contrario, a partir de malas decisiones, poco a poco se ha venido desprotegiendo a la sociedad; y es que por no haber una estrategia, sigue en alto peligro la seguridad personal y de los bienes de empresarios, de las mujeres, de los periodistas, etc.; por maltratar a los empresarios estamos en crisis económica, poniendo en alto riesgo la inversión, el empleo y los ingresos de las familias; y ahora por no atender a tiempo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está en alto riesgo la salud de tod@s.

Después de esta somera descripción del adverso escenario que hoy tenemos l@s mexican@s, es justo dedicar este espacio a las familias -que por sí solas- tendremos que hacer mayores esfuerzos para salir adelante y construirnos un mejor futuro, pues la esperanza de tener autoridades de resultados, se ha perdido.

En primer término, es necesario reconocer y alentar el esfuerzo que en materia de salud, tod@s -desde nuestras familias- tenemos que hacer para cuidarnos y sobrevivir, pues ante la crisis en los centros de salud que se espera por retrasar irresponsablemente medidas de contingencia, por la falta de materiales y suministros, y por escatimar las pruebas solo para los que presenten algún síntoma –dejando a un lado a los asintomáticos que también contagian-, las posibilidades de que accedamos al sistema de salud serán escasas. En especial nuestro agradecimiento y reconocimiento a tod@s los servidores públicos del sector salud de Tlaxcala y de México por arriesgar su vida por salvar la de otr@s sin las mínimas condiciones.

De igual manera, es digno reconocer el esfuerzo que las familias del sector empresarial tendrán que hacer para mantener en mínima operación su empresa sin importar el tamaño –todas son importantes- ante la acelerada caída en el consumo, ante la falta de interés de las autoridades por apoyar a los generadores de empleo e ingresos para las familias -recordemos que el titular de SEMARNAT, Víctor Toledo, calificó a los inversionistas de "virus mortal"-, y ante la evidente recesión económica mundial. Su esfuerzo por vender sus productos o servicios, su esfuerzo por dar empleo a la gente y su esfuerzo por generar ingresos, será difícil pero no imposible, por lo que tengo la seguridad que saldrán adelante y seguirán siendo el motor de Tlaxcala y de México.

Aquí vale la pena reiterar a nuestras autoridades estatales, la necesidad de poner en marcha un programa de apoyo a la economía de las familias asociado al empleo, en donde el sector comercial e industrial de Tlaxcala fortalezca sus capacidades operativas y financieras para evitar la pérdida que se espera en las fuentes de ingreso de l@s tlaxcaltecas, tal y como se hace ya en otras entidades de la República.

Además, ante un País tan inseguro, también seguiremos fomentando la solidaridad y el autocuidado de nuestras familias, por lo que debemos seguir haciendo enormes esfuerzos para no ser presas de la delincuencia. A propósito, de acuerdo al SNSP, los presuntos delitos registrados en el periodo enero - febrero 2020, fueron 333,278 y tan solo en el mes de enero de este año se cometieron 73 feminicidios.

Presidente del Comité Directivo / Estatal del PAN en Tlaxcala