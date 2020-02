¡A favor de Tlaxcala! | ¿El Sistema Estatal Anticorrupción es Letra Muerta?

En nuestro Estado, el 18 de julio de 2017 a raíz de diversas reformas a la Constitución, surge el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuya Ley que prevé sus estructuras de funcionamiento se publicó en abril de 2018. En consecuencia, y con la finalidad de ilustrar el objetivo de esta participación, el SEA está integrado de la manera siguiente:

Por un Comité Coordinador como la instancia responsable de la coordinación interna y del diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas anticorrupción; es presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema y lo integra el Órgano de Fiscalización Superior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Por un Comité de Participación Ciudadana encargado de la vinculación social y académica del SEA. Por una Secretaría Ejecutiva, como órgano técnico y proveedor de insumos del Comité Coordinador en acuerdo con una Comisión Ejecutiva, encargada de elaborar las propuestas para ser aprobadas por el Comité Coordinador; y los Municipios los cuales se acreditan ante el SEA mediante un representante.

Luego entonces, es muy claro que el SEA aunque está bien representado institucionalmente pues participan todas las instancias de gobierno que tienen que ver con la transparencia, así como con el manejo, control y fiscalización de los recursos públicos, es evidente que a casi dos años de “funcionamiento” las y los tlaxcaltecas no percibimos avances o resultados, pues poco o nada se conoce sobre diseño, evaluaciones de políticas públicas de combate a la corrupción; es evidente la falta de resultados o acciones de sanción; y también es evidente que la representación ciudadana esta relegada a simples funciones de socialización y de academia, sin tener oportunidad de incidir en la toma y seguimiento de las decisiones que se llegaran a tomar en el combate a la corrupción.

En consecuencia, en Tlaxcala se aprecia que el SEA es letra muerta, pues en el Congreso Local hay un claro manejo político de los recursos etiquetados para los municipios; de acuerdo con # Data COPARMEX en el 2019, más del 37.8 % de los empresarios agremiados experimentó algún tipo de corrupción en trámites públicos; para el INEGI, en México el 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.

Luego entonces, en Acción Nacional coincidimos y nos sumamos a la pregunta recurrente de los diferentes sectores sociales y productivos de Tlaxcala, ¿Qué está pasando?, pues para los empresarios es urgente que en su contacto con los servidores públicos en la apertura de negocios o en los procesos de adjudicación no se atraviese el “diezmo”; que las policías municipales se apeguen a nuevos códigos de ética y haya justicia en las calles; que los órganos de control interno de la administración pública estatal y municipal substancie y sancione las malas actuaciones de los servidores públicos; que la calidad de los bienes y servicios públicos que reciben las familias, así como de la obra pública no se vean afectada por la corrupción, etc.

Por lo tanto proponemos… que la sociedad tenga más voz y poder de decisión en el SEA.

