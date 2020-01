¡A favor de Tlaxcala! | En peligro la salud de los que menos tienen

Si existe un tema sobre el cual todo gobierno que se precie ser responsable con sus gobernados y en el que debe actuar con suma atención, profesionalismo, ética y sobre todo con planeación administrativa y financiera, sin duda alguna lo constituye la salud pública, pues la calidad de vida de las familias es fundamental para la vida económica y social de un País.

Sin embrago, con profunda preocupación vemos que en nuestro País las cosas en esta materia van de mal en peor; estamos transitando de un esquema en donde el Seguro Popular creado por un gobierno panista, cubría el 80% de la demanda en su primer nivel, el segundo nivel, incluía hospitales y cirugías generales, el tercer nivel que atendía casos más complicados, e incluía un seguro de gastos catastróficos… a un “sistema” sin diagnóstico situacional del tema, sin propuesta sólida, sin reglas de operación, sin garantías de universalidad en sus tres niveles, sin una estrategia de transición e integración con base en datos demográficos y epidemiológicos por entidad federativa, y lo peor sin el presupuesto necesario.

Es decir, nos encontramos ante otra ocurrencia de Morena -partido que fiel a su estilo- con un discurso populista y mentiroso, aprovechó su mayoría legislativa para aprobar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que está provocando incertidumbre en las familias, pues lo hicieron entrar en vigor al vapor, es decir sin las adecuaciones presupuestales y administrativas pertinentes.

Al igual que en otros temas, los morenistas no están preparados para este cambio que ellos mismos impusieron a los mexicanos.

Aquí, creo importante compartir con ustedes dos datos; el primero tiene que ver con el hecho de que la seguridad social se otorgaba a trabajadores formales privados y de gobierno a través del IMSS e ISSSTE; a trabajadores en servicios sectoriales como Pemex y Defensa Nacional en sus propios hospitales y la seguridad social pública que era financiada por el estado para atender a quienes no tienen una afiliación; el segundo tiene que ver con el hecho de que son subsistemas que tienen diferente funcionamiento interno, fuente de financiamiento, catálogo o prioridades de servicios y por supuesto, diferente nivel de desarrollo en su infraestructura.

Luego entonces, poner bajo un mismo techo a los subsistemas antes citados, habla de una burda falta de planeación que está poniendo en peligro la salud de muchas personas y para Acción Nacional, esto no es posible avalarlo.

Por lo tanto, desde este espacio periodístico expresamos nuestra adhesión a la postura de respaldo que Marko Cortés está haciendo a los gobernadores del PAN que decidan NO firmar el convenio con el INSABI que intenta imponer el Gobierno Federal, ya que no se garantiza a los estados los recursos federales para soportar la demanda de servicios; ya que saturara la demanda en los subsistemas con mejor servicio e infraestructura afectando a las familias que tradicionalmente ahí se atienden; ya que las cuotas para los servicios de segundo y tercer nivel se están elevando lo que atenta a la economía de los que menos tienen; ya que las personas con tratamientos urgentes no tienen la certeza de contar con un diagnóstico oportuno que salve su vida; ya que el Gobierno Federal no ha tenido la capacidad para garantizar el abasto de medicamentos; ya que atenta contra el federalismo, pues concentra la operación; etc.

Los cambios amigos de Morena, no son de la noche a la mañana, requieren habilidades y destrezas de planeación gerencial para procesarlos con responsabilidad, requieren ser honestos y transparentes con los mexicanos con la finalidad de que se sepa el rumbo de su seguridad social y no poner en riesgo su salud…