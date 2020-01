¡A favor de Tlaxcala! | Hacia las mejores alianzas en el 2020

En el mes de septiembre de este año, inicia formalmente el proceso electoral 2020–2021 mediante el cual las y los tlaxcaltecas elegiremos a nuestros nuevos diputados federales, así mismo elegiremos Gobernador (a), Diputados (as) Locales, Presidentes (as) Municipales y Presidentes (as) de Comunidad.

Como podrán visualizar, tenemos enfrente una nueva oportunidad para valorar el sentido de voto que otorgamos en la elección pasada contra los resultados obtenidos en nuestro entorno familiar y social; estamos ante una nueva posibilidad de unirnos como sociedad, de organizarnos como equipo o de aliarnos como grupo; estamos a tiempo de trabajar para cambiar el rumbo que hoy tiene México y Tlaxcala… por algo mejor.

En Acción Nacional coincidimos con muchos sectores de la sociedad tlaxcalteca en el sentido de que si aspiramos a que a México y a Tlaxcala le vaya mejor, los partidos políticos, los liderazgos sociales, empresariales y profesionales debemos dialogar, debemos acordar, debemos sumar fuerzas y sobre todo debemos aprender a confiar entre nosotros.

Se trata entonces de refrendar ante la sociedad, que en el PAN estamos convencidos de que nuestro País y nuestro Estado nos necesita a todos, porque todos queremos un gobierno que haga que la economía crezca y se generen empleos para que las familias tengan un sustento seguro; porque todos queremos un gobierno que tenga los conocimientos, la firmeza y las ganas para atender los problemas de inseguridad que nos lastima todos los días; porque todos queremos un gobierno que apoye y trabaje con los municipios y sus comunidades, pues es aquí en donde nace la inseguridad o se construye la gobernabilidad; porque todos queremos un gobierno que respete y apoye las instituciones que hemos construido en la historia; y porque todos queremos un gobierno que deje de generar odio entre los mexicanos y mejor aliente la unidad nacional.

Por lo tanto, hoy quiero reiterar a las y los tlaxcaltecas que nuestro Partido se ha venido preparando para el 2021 con mucho ánimo, aprendiendo del pasado para hacer mejor las cosas en el futuro; nos hemos fortalecido, mejorando nuestras alianzas internas que hoy nos permiten ofrecer mejores perspectivas electorales; seguimos trabajando para escuchar y para que nos escuchen los liderazgos, de tal manera que generemos coincidencias; y sobre todo… ¡queremos ganar! en el 2021.

Luego entonces, porque estamos convencidos de que en cada comunidad y en cada municipio de Tlaxcala hay hombres y mujeres valiosas que sueñan con transformar su entorno, que aspiran a construir un futuro mejor para su familia y que les interesa participar en el proceso electoral en puerta, creo importante refrendarles que en Acción Nacional tienen un aliado, tienen a su alcance una experimentada plataforma estructurada, tienen una opción con una intención de voto que sumado a su liderazgo natural, les da mejores posibilidades de triunfo.

Dicho de otra manera, la invitación está hecha… generemos juntos las mejores alianzas en cada sección electoral mediante acuerdos creíbles, generemos proyectos ganadores basados en su rentabilidad electoral, dejemos a un lado los protagonismos sin sustento social y los chantajes tan pasados de moda que han truncado proyectos de cambio. Insisto, México y Tlaxcala ¡¡nos necesita a todos!!…

No quiero despedirme de ustedes sin antes reiterarles que este año 2020, sea el mejor de su vida y que logren sus sueños y aspiraciones…