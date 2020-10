¡A favor de Tlaxcala! | La sociedad tiene razón

A diferencia de unos cuantos, en Acción Nacional no nos enoja, ni mucho menos nos molesta, que l@s mexican@s se unan y se organicen para manifestar –de formas muy diversas- su preocupación y enojo, ante la necesidad de cambiar totalmente el escenario adverso que hoy estamos viviendo, que además de estar lastimando a millones de familias, amenaza con truncar el futuro que esperábamos.

Por el contrario y porque urge un cambio, en el PAN vemos con buenos ojos que, en un marco de paz y de respeto a terceros, con un discurso propositivo, y con una idea firme de reeditar las cosas empezando en las urnas, la sociedad organizada luche por impedir que sigamos en este camino de destrucción institucional y económica, provocado por los mismos que nos les gusta que les demuestren -con peras y manzanas- su errores, los mismos que no les gusta escuchar voces distintas a la suya, y de los que solo se recibe descalificaciones, amenazas, estigmas o burlas.

De hecho es importante decirles que al igual que organizaciones nacionales como “FRENA” y “Si Por México”, al igual que cientos de organizaciones del campo, sindicatos, profesionistas, etc., en los estados, el panismo nacional encabezado por Marko Cortés, de la mano de los Comités Directivos, de sus gobernadores, alcaldes y representantes ante el Poder Legislativo federal y locales, no ha bajado la guardia en su lucha por alertar que México NO se merece ir para atrás en la tan dañina concentración del poder; no se merece la profunda crisis en la estamos sumidos; no se merece tanta lentitud, pasividad, inoperancia y falta de resultados en el gobierno; no se merece simples simulaciones en la rendición de cuentas y en la lucha contra la corrupción; y por supuesto que México no se merece que la ciudadanía siga siendo engañada, ignorada, distraída o de plano regañada.

Luego entonces, porque la sociedad tiene razón, estamos en buen momento para revertir malas decisiones y dejar de jugar a que “no pasa nada”, para pasar a la conjunción de esfuerzos entre los diversos orígenes, pensamientos y creencias sociales, que viven en los partidos políticos de oposición y en las organizaciones sociales; estamos en buen momento para ganar -con votos- la certeza de poder exigir cuentas sobre la falta de crecimiento económico, sobre la falta de estrategias para enfrentar la crisis sanitaria y de seguridad pública.

Ganando juntos en el 2021, podremos recomponer al pacto fiscal con los estados para hacer más justa la distribución de los recursos fiscales; podremos recomponer la libertad de pensamiento y de expresión que hemos perdido; podremos impulsar las causas ciudadanas como la justicia a las víctimas; podremos construir una economía incluyente que disminuya la pobreza y la desigualdad; podremos consolidar la sustentabilidad del medio ambiente; podremos avanzar en la igualdad sustantiva para las mujeres, etc., insisto… México nos necesita a tod@s...

En fin… demostrado está, que México es más grande y más profundo que cualquier visión del pasado y que cualquier acción realizada en estos dos largos años, por lo que hacemos votos porque los que -hasta hoy- ostentan el poder, se dejen ayudar por la sociedad organizada y por los partidos políticos de oposición, para crear acciones legales y legitimas en materia de salud, economía y de seguridad ciudadana, simplemente por el bien común de nuestro País.