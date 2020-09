¡A favor de Tlaxcala! | Seamos ejemplo para los jóvenes

¿De qué estamos hablando?... de que el Inegi estima que hay 30.6 millones de jóvenes (15 y 29 años) que representan el 25.7% de la población total, que 1 de cada 100 jóvenes son analfabetos, que la mitad de ellos únicamente tiene la secundaria, que 3 de cada 100 no terminaron la primaria, que el 30% cuenta con estudios de licenciatura, que representan el 29% del electorado; que el Banco Mundial nos dice que el 38% de los homicidios los sufren los jóvenes; que el IMSS nos indica que el 55% de los empleos que se vienen perdiendo eran de los jóvenes; que según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 75% de las personas reportadas como desaparecidas son jóvenes, etc.

¿De qué estamos hablando?... de que de acuerdo a resultados del estudio sobre los partidos políticos de Mitofsky en el mes de septiembre, el 52% de los mexicanos no se identifica con ninguno, el 64.5% no confía en ellos, el 72.7% dice que son corruptos, el 75% señalan que no escuchan a la gente, el 72.3% dice que se están debilitando, el 57% opina que son atrasados, el 85.8% dice que solo trabajan por sus intereses, el 79% señala que no se preocupan por formar buenos gobernantes, el 95.3% piensa que dividen a los ciudadanos, el 41.2% opina que solo piensan en sus intereses, y el 84.5% estaría interesado en afiliarse a alguno pues ayudarán a los vecinos a organizarse para realizar obras comunitarias.

¿Qué más sabemos de los jóvenes?... que son dinámicos, que les gusta la velocidad y cambiar las cosas, que para ellos la política es estática y desprestigio, que no les ocupa distinguir entre la izquierda y la derecha, que son pragmáticos, que les gustan los liderazgos auténticos y radicales, que desechan la incongruencia, que exigen hechos y no palabras, que están hartos de la corrupción y de la violencia, que quieren un futuro distinto, que quieren respeto institucional y en las calles a los derechos de personas LGBT, que quieren empleo bien pagado, que odian el derroche económico en cosas irrelevantes, que son solidarios con los vulnerables o con los que sufren agresiones, etc.

Luego entonces ¿Qué proponemos por el futuro de los Partidos Políticos?... que tod@s los que ejercemos la política, independientemente del color partidista, nos comprometernos a ser ejemplo para los jóvenes, a que dejemos de alimentar la polarización social, a que dejemos de ver como enemigos a los que piensan diferente a nosotros, a que hagamos más esfuerzos por informar y comunicar a la gente, a que rescatemos la política de a pie y dejar de ser los políticos inalcanzables, a que construyamos una agenda para el "voto joven", a que reconozcamos equivocaciones, a que realmente implementemos una agenda sobre el medio ambiente, a que trabajemos para vincular mejor el sector educativo con el sector productivo, etc.

Los jóvenes pueden y deben cambiar el rumbo de los partidos políticos, y con ello refrescar sus cuadros y sus formas de aliarse con la ciudadanía; luego entonces dejémoslos hacer política, démosles la oportunidad de trascender de un comentario en redes sociales a ser partes del ejercicio público, capacitémoslos para una vida ciudadana y pública activa, compartámosles las buenas experiencias y prácticas de participaciones juveniles, debatamos con ellos con respeto y con ánimo de avanzar, etc.,