¡A favor de Tlaxcala! | Sí hay de otra, y es con el PAN

Porque vivimos en un contexto invadido por la falta de resultados gubernamentales, acechados por la desilusión social, enojados y confrontados unos a otros, observando con miedo el rumbo del País, alejados de la transparencia sobre el actuar del gobierno, conociendo casos de corrupción del “nuevo” gobierno, con políticas públicas erráticas y sin estrategia – economía, salud y seguridad- que nos tienen sumidos en una crisis histórica, etc., para el PAN Sí Hay de Otra… reconstruir la confianza en la unidad nacional para NO desperdiciar nuestro voto otra vez.

Sí Hay de Otra… porque no podemos permanecer con la esperanza de que algún día se cumplirán las promesas, porque no podemos seguirle echando la culpa al pasado, porque no puede haber más confrontación entre las familias, porque el desempleo y la falta de inversión están alterando la gobernabilidad en los municipios y abriendo grandes espacios a la delincuencia, porque las cosas van de mal en peor, y además… porque es urgente que desde los Estados, México recupere su camino… Sí Hay de Otra, y es con el PAN.

Es en este ánimo que el panismo nacional, constituido ya en la mejor opción para encabezar la recuperación del tiempo perdido, -como dijo Marko Cortés- estamos en “modo campaña” y por ello trabajando muy en serio para ganar el 2021, y así generar los contrapesos que le urgen a México.

En Tlaxcala Sí Hay de Otra, y es con el PAN, pues estamos construyendo un panismo fuerte, abierto e inclusivo, en donde el piso parejo en la toma de decisiones, y premiar la rentabilidad electoral –conocimiento, confianza y potencial de voto- por encima de las componendas o chantajes de antaño, harán que revalidemos la confianza de la familia panista para salir unidos a la calle.

Con orgullo le digo a la ciudadanía, que tenemos reglas partidistas claras, capacidad operativa, interesantes liderazgos estatales, regionales, municipales y comunales que provienen de todos los sectores de Tlaxcala, y que seguiremos procurando los acercamientos necesarios con los jóvenes, las mujeres, los empresarios y los liderazgos sociales, pues aspiramos a lograr que todos ellos volteen a ver y confíen al PAN sus aspiraciones políticas.

En Tlaxcala Sí Hay de Otra, y es con el PAN, pues nos hemos consolidado como el gran impulsor de alianzas político - electorales para el cambio de rumbo de Tlaxcala y de México, en donde una vez identificadas las afinidades y coincidencias con el resto de las fuerzas políticas, uniremos esfuerzos reconociendo -sin protagonismos- a las “mejores cartas”, y así enfrentar el proceso electoral en circunstancias diferentes a las que en lo individual hoy tenemos.

En Tlaxcala Sí Hay de Otra, y es con el PAN, pues hemos y seguiremos impulsado una agenda A Favor de Tlaxcala, ya que nos interesa y ocupa que las actuales autoridades estatales “cierren” de la mejor manera su gestión pública para que le entreguen las mejores cuentas a la ciudadanía y porque queremos un proceso electoral sin contratiempos. En suma para que en el 2021 no desperdiciemos nuestro voto otra vez, en Tlaxcala… Sí Hay de Otra, y es con el PAN.