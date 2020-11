¡A favor de Tlaxcala! | ¿Y si mejor aplican la Ley?

Sin lugar a dudas, el trabajo del Partido Acción Nacional y de los partidos políticos de oposición ha tenido buenos resultados en el ánimo de la gente, pues los que aún controlan el poder federal, además de estar sumamente afectados por los recientes resultados electorales en Coahuila e Hidalgo, ya no saben qué hacer para justificar su evidente carencia de resultados, cada día se les dificulta más y más acreditar -con estudios de opinión en mano- el nivel de aceptación que presumen, y se les agotan los pretextos basados en el pasado para distraer a la gente; en consecuencia, y por temor o altísima incertidumbre al resultado del próximo 6 de junio de 2021, ahora pretenden influenciar a los electores -en las urnas- mediante una consulta popular “dizque” para juzgar a los expresidentes de la República.

Cabe señalar que esta nueva ocurrencia provocó la intervención de la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó corregirles su ánimo tendencioso y violento contra los derechos humanos de las personas que ocuparon el cargo de Presidente de la República, aprobando que la pregunta debe ser: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Ahora bien, esta consulta “a modo” -pues seguramente ellos le pondrán nombre y apellido a los actores políticos del pasado-, o esta nueva forma de distraer a la gente para mantenerse en el poder a toda costa, además de que el País, gastará la exorbitante cantidad de mil 499 millones 392 mil 669 pesos (Dato del INE), es a todas luces innecesaria, ya que en sus más de dos años en el poder, l@s mexican@s nos hubiese gustado ver acciones concretas para revertir la crisis económica, sanitaria y de seguridad que ellos provocaron, nos hubiese gustado ver un trabajo serio y responsables en la simple aplicación de la ley.

¡Así o más claro!... amigas y amigos, en Acción Nacional creemos que México a lo largo de su historia, ha creado y perfeccionado instituciones y leyes que regulan el quehacer público de las personas, ha creado todo un sistema de justicia que –siendo aún perfectible- tiene la capacidad para hacer rendir cuentas a los servidores públicos de ayer y de hoy, solo basta voluntad política, por lo tanto… ¿Y si mejor aplicamos la ley, y dejamos de perder el tiempo con esta consulta popular que evidentemente tiene fines políticos y electorales?

Dicho de otra manera, l@s mexican@s no queremos que nos consulten sobre algo que es evidente y ocioso; lo que se quiere es que si tienen pruebas, pues solo apliquen lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, etc., etc., y si no tienen pruebas… es mejor dejar de hacer más intentos por manipular la conciencia de nuestras familias.

Por lo tanto, en el PAN -una vez más- nos sumamos a las voces de los sectores productivos de Tlaxcala y de México, en el sentido de que ya no queremos hablar de los errores del pasado, queremos construir un bien común, queremos mirar hacia el futuro basado en la libertad para hacer y en la democracia para actuar.