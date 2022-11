Aguas Profundas | Baby, no me llames…

La que anda haciendo la lucha para quedar lo mejor posible antes de irse a las precampañas en enero es la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle. De entrada, la zacatecana quiere ser gobernadora de Veracruz y para ello debe ganar las encuestas internas y acercarse, de nuevo, al gobernador en funciones, Cuitláhuac García, que primero le dio aire a la funcionaria y luego la hizo a un lado.

Nahle es conocida únicamente en el enclave petroquímico de Coatzacoalcos y en el resto del estado no la conocen. Su apuesta es que sea el presidente quien le dé consistencia para la candidatura.

El segundo objetivo es ese, regresar al seno presidencial, de donde fue expulsada debido a dos problemas: el regreso del robo de combustible no solo en los ductos de gasolina sino también en los camiones tanque y en las terminales de almacenamiento. No hay confianza en los reportes oficiales presentados por ella y los reclamos que le llegan desde Pemex cada vez son más comunes.

Pemex intenta crear una estrategia de combate frontal al robo de combustible, pero es frenada por la Sener que prefiere que se hagan, y operen, los proyectos por fuera de la petrolera. Los roces son cada vez más constantes.

Y el segundo problema son los retrasos y sobrecostos de la refinería de Dos Bocas. Nahle necesita al presidente de su lado para su futuro político y aunque lo intenta pues no ha podido regresar a la casa paterna y le aplican el no me llames, yo te llamo al ritmo de la Rosalía.

Buzos

1.- Luego de unos meses de haberlo anunciado y contra todo pronóstico, Pemex, de Octavio Romero, firmó contrato con la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE) para reanudar los trabajos de extracción de gas en el yacimiento de Lakach, abandonado desde la anterior administración y durante varios años. Se sabe que las actividades de producción de gas iniciarán en el primer trimestre del próximo año. Lakach, en el que Fortress invertirá mil 500 millones de dólares, cuenta con una importante reserva de gas no asociado en aguas profundas del Golfo de México, de alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos, lo que significa una producción promedio de 300 millones de pies cúbicos diarios en un horizonte de 10 años. Al menos ese es el plan. Conste.

2.- Las malas lenguas nos informan en Pemex Exploración y Producción (PEP), con base en Tabasco, le dieron un contrato por mil 633 millones de pesos a una empresa muy joven y nueva, creada el 10 de octubre de 2012, Sepec Oilfields Services, que es propiedad de Maclovio Yáñez Villagrán y si le suena conocido el nombre es porque es hijo de Maclovio Yáñez Mondragón, un ex subdirector de PEP que en 2009 fue secuestrado. El nuevo empresario es un promotor incansable de la candidatura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para el 2024.

3.- Pues el próximo martes 29 de noviembre se llevará a cabo el Congreso de Gas LP de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (AMEXGAS), que dirige Carlos Serrano, en vivo donde se espera la presencia de autoridades y empresarios del sector en el Centro Citibanamex.

4.- La crisis de los contratistas de Pemex Exploración y Producción no es para todos. Les iremos contando cómo vienen las cosas en la siguiente entrega.