Aguas profundas | CFE salva a empresas españolas

La CFE y la 4T no quieren a los españoles, pero les dan contratos y participan activamente en sus rescates. En Madrid, Técnicas Reunidas anunció que con TSK y Siemens Energy agarraron un contrato de 337 millones de dólares para dos ciclos combinados. Acá en México nadie informó sobre la lotería privada donde los ganadores de contratos para construir más de 8 plantas de generación eléctrica fueron Siemens y Mitsubishi.

Deberían avisarle al presidente que CFE, de Manuel Bartlett, asignó a los fabricantes de turbinas Siemens (Alemania) y Mitsubishi (Japón) proyectos por unos 2 mil 500 millones de dólares y ellos están trabajando en contratar a constructoras españolas para sus obras.

Las plantas de ciclo combinado de El Sauz, Tuxpan, San Luis R.C. y González Ortega, BCN fueron para Siemens que considera contratar a las españolas más odiadas por AMLO: Avanzia y Cobra Ingeniería.

¿Cuánto valen estos contratos? CFE no informa, pero se habla de más de 2 mil 500 millones de dólares y, como cereza del pastel, ya entregaron anticipos, vía Miguel Reyes, director de CFE Energía.

A Mitsubishi le fue mejor con las plantas de SLP, Salamanca, Mérida y Valladolid no construye y contrataron a TSK que no tiene ni experiencia ni tamaño y para subsanar este inconveniente se asocia con Técnicas Reunidas y Duro Felguera, ambas de España.

Buzos

1.- Las diferencias entre la Secretaría de Energía y Pemex, cada vez son más acentuadas, ahora Rocío Nahle no solamente es responsable de la construcción de Dos Bocas, la coquizadora de Tula y la operación de las seis refinerías existentes, sino que inicia el proyecto de producción de gasolinas en Cangrejera, que se lo ha asignado directamente el presidente tras los pobres resultados presentados por el ingeniero agrónomo que dirige Pemex, Octavio Romero Oropeza.

2.- Hoy Pemex tiene la responsabilidad de producir 1.7 millones de barriles diarios de petróleo y no van a llegar, lo saben en Palacio Nacional, en la Sener, en la SHCP, pero no en los estados financieros y operativos de la petrolera. En su desesperación por dar resultados, que no están alcanzando, están inflando los números con la inyección de 50 mil barriles diarios de condensados provenientes del gas natural, la producción de gas, que sigue quemando aproximadamente es de 700 millones de pies cúbicos, por no poder asignar el proyecto de producción en el campo Ixachi, entre rescisiones y fianzas apócrifas; y además la marca Pemex en la venta de gasolinas cada vez se debilita más.

3.- Después de tan malos resultados ¿Será hora de que Deer Park no lo opere Pemex sino la Secretaría de Energía?

4.- ¿Adivinen quién le va a levantar la mano ganadora a Ricardo Aldana ahora como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana? Pues para berrinches de propios y extraños, al menos hasta ahora, lo que se sabe es que todo el proceso digital será avalado desde Palacio Nacional y será el propio presidente López Obrador quien, en vivo y en directo, a todo calor de las redes, le alce la mano a más tardar el próximo 18 de marzo, día de la expropiación petrolera.