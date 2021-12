Aguas Profundas | Con todo respeto Sr. Presidente

La mañanera de este 28 de diciembre fue un catálogo de buenas intenciones, resúmenes mal hechos del plan de negocios, magia y otros datos y, con todo respeto al señor presidente, tanto el director de Pemex, Octavio Oropeza; como la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; llenaron el espacio con medias verdades.

Los datos no soportan una revisión. Por ejemplo, en la rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación suman los resultados y el volumen de producción a obtener con la operación de Deer Park.

No les importa que la refinería esté en Texas, sea destino de exportaciones petroleras, que no está comprada y que su operación queda en manos de estadounidenses. Lo más extraño es el anuncio del director de Pemex de que a partir de 2023 dejarán de exportar crudo, lo que implica dejar sin materia prima a Deer Park y renunciar a los ingresos por ventas foráneas, algo no contemplado por la SHCP que no tiene ni idea de este plan.

El Plan de Negocios de Pemex se actualiza, el 2021 a 2025 fue aprobado el 21 de marzo y los parámetros presentados al presidente son parcialmente conocidos por su Consejo de Administración y armados al vuelo para el decálogo presentado.

En esas medias verdades están las metas en producción de petróleo. Las cifras presentadas al presidente dicen que tendrán una producción promedio de 1.756 millones de barriles de petróleo diarios (mmbd), pero la realidad es que andan sobre los 1.576 mmbd y no hay forma de que para el 2022 lleguen a 1.944 mmbd y menos que en 2024 a una producción de 2 mmbd. No hay cómo Pemex incremente 400 mil barriles diarios su producción en dos años.

El otro número de locura son las metas de producción y proceso de crudo entre 2023 y 2024 en refinación. Según Pemex y Sener van a poder ser utilizadas a su máxima capacidad, el problema real es que dan por sentado que las coquizadoras estarán funcionando al 100% de su capacidad, cuando actualmente la refinería de Tula está apenas intentando recuperar su proyecto de reconfiguración que se quedó a menos del 50% de avance en el gobierno de Enrique Peña Nieto o que refinerías tan viejas como Madero pueden producir arriba del 60% o Cangrejera funcionará cuando lleva al menos tres semanas detenida después de una explosión e incendio.

La mañanera fue usada para irse sobre las inversiones privadas en petróleo y decir que irse a aguas profundas no es negocio. La 4T no entiende que Cantarell desapareció y que

Pemex es experto en aguas someras, pero el reto está en producir más allá de los 500 metros de tirante de agua.

Pemex sabe a 60 a 100 metros de profundidad, más allá, en esta administración, ni siquiera lo han intentado y es la experiencia de los productores privados la que puede resolver este dilema. Los privados le han metido 18 mil 232 millones de dólares a exploración y producción y tienen autorizado a largo plazo otros 42 mil 198 millones sólo para esta actividad.

Buzos

1.-Nos dicen que quien pasó una amarga navidad fue el ex jefe de Seguridad Física de Pemex, el general en retiro Sócrates Herrera, que salió del penal de Almoloya para una cirugía ambulatoria en el hospital militar y aunque intentó quedarse más tiempo en el nosocomio la realidad es que la orden que vino desde muy arriba de que lo regresaran al penal.