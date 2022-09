Aguas profundas | Demagogia energética y T-MEC

¿El presidente López Obrador pretende dar carpetazo a la controversia con Estados Unidos por el T-MEC?: nada más alejado de la realidad. ¿Cree que la reunión con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y con Gina Raimondo, secretaria de Comercio, son suficientes?: de ninguna manera.

Los paneles son un mecanismo que busca resolver con los menores costos posibles las controversias comerciales y en el caso del sector energético lo único que debe de pasar es que el gobierno de México cumpla con lo pactado en el T-MEC, deje de violar los acuerdos y pague los daños causados.

El presidente habla de que no habrá un distanciamiento con Joe Biden, eso es obvio, la bronca ya no es con él. Las consultas están iniciadas y solo se necesita que el gobierno de México acepte sus errores para terminarlas y si no es así la decisión se va a un panel comercial.

El arreglo hoy con Blinken y Raimondo sólo era, nos dicen, para que le bajara al nivel del discurso, no le conviene a ninguna de las dos partes exacerbar el discurso y convertir esto en una lucha frontal porque hay mucho en juego para ambas partes.

El deseo presidencial de que se aclaren los malentendidos debe leerse de una manera diferente, no con la demagogia presidencial sino con la realidad de que los asuntos que se están trabajando son generados por particulares, por empresas afectadas en su operación diaria por interpretaciones regulatorias fuera de la realidad.

Las consultas podrían terminarse en noviembre y si no hay un arreglo satisfactorio, conste que el único posible es la terminación directa de las políticas de la 4T para favorecer a Pemex, a la CFE y a la CRE. De no ser así habrá un juicio y entonces a pagar al presidente y no a resolver el panel comercial .

Los funcionarios estadounidenses vinieron a bajar el discurso presidencial y López Obrador decidió hablar de los otros temas en los que también tiene problemas como la migración. Lo último fue hacerse la víctima al hablar de la “supuesta consulta a la reforma energética” “que se dio de manera poco diplomática''. Bueno, o no sabe, no le informaron, ignora completamente cómo funciona.

No fueron sus adversarios, fueron las empresas afectadas por su manera de operar la CRE, la ASEA, Sener, Pemex y CFE los que presionaron para hacer las consultas y aunque el presidente diga otra cosa, no hay nada aclarado hasta que se termine este proceso.

Buzos

1.-Este año, Pemex buscó disminuir su impacto ambiental luego de que en diciembre de 2021 emitió 40 mil toneladas de gas metano desde el Centro de Proceso Zaap-C según la Agencia Espacial Europea, Pemex dice que no se emitió esa cantidad

sino que fueron 2 mil 224 toneladas, 5% de lo interpretado en el reporte. Un estudio de SOLAL–GENERMASA, un Tercero Autorizado por la ASEA, detalló que las emisiones sucedieron de manera extraordinaria y tuvieron una concentración de 22% de metano y el resto fue nitrógeno y otros gases. Para este año se comprometió a invertir 2 mil millones de dólares para reducir hasta en 98% las emisiones de metano en exploración y producción petrolera, si lo logran será un monto histórico en la materia. Octavio Romero, director de Pemex, insiste en que han reducido 44% el volumen de la quema de gas, incrementando su aprovechamiento del 92 al 96% y van por el 98% al final del sexenio y para ello aceleraron el desarrollo de nueva infraestructura ¿Lo logrará?