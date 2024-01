Aguas Profundas | Dos Bocas, la pesadilla presidencial

La construcción de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, en el puerto de Dos Bocas es ya una pesadilla presidencial por los constantes informes contradictorios que se presentan. La semana pasada, tras la presentación del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la sesión de la mañanera el presidente pidió cuentas claras, fechas específicas, metas alcanzables en el corto plazo y sobre todo la puesta en marcha de los dos trenes de refinación.

Las cifras presentadas en la mañanera por el director de Pemex no coincidían con los otros reportes, los otros datos, que tenía el presidente. El regaño, la llamada de atención presidencial a las autoridades del sector energético por lo que pasa en Dos Bocas hace cada vez más difícil defender el proyecto, una semana después tuvo que salir a aclarar, ya con el nuevo calendario, el cómo iba a estar la puesta en marcha.

Y es que la apuesta en el 2024 es que de las tres obras emblemáticas del gobierno de la 4T, todos ellas inauguradas oficialmente, la refinería de Dos Bocas es la que, al menos en el papel tendrá mejores resultados hacia finales del primer trimestre del año: Con sólo producir ya están del otro lado.

Del AIFA salen pocos aviones, pero salen; el Tren Maya salió a puro dolor y va con poca afluencia, pero avanza; y el único megaproyecto que falta que dé frutos es la refinería de Dos Bocas. Esa es la realidad, oficialmente se dice que están en pruebas, lo que sabemos por fuera es que no han cargado nada de petróleo para procesar en sus plantas desde diciembre pasado.

Sabemos que el 14 de febrero se pone en marcha el segundo tren de la refinería, por lo que es posible que sea a final de mes del año cuando se podría estar refinando, ahora sí, de manera industrial, en marzo y si todo sale bien en abril y en meses siguientes incrementar la producción de petrolíferos..

Es cierto que la construcción de la refinería se hizo contra todo pronóstico y con una clara oposición dentro de Pemex, al final del día fue el equipo que armó Rocio Nahle desde la Secretaría de Energía quien tuvo que salir a dar resultados en un tiempo récord para una obra de este tamaño

Pero la pesadilla presidencial no se resuelve, eso queda claro en el regaño de la semana pasada, el presidente no se quiere ir en septiembre dejando la refinería con números bajos en la producción y no hay poder humano que lo pueda convencer de que el simple hecho de terminar y probar la refinería es un proceso que puede tardar hasta un año.

Y para entonces, López Obrador ya estará en su rancho.

Buzos

1.- Resulta que el oro negro ha sacado brillo a Tamaulipas, pues en 2023 concentró la mayor inversión petrolera de acuerdo con la CNH y se lo deben a los australianos de Woodside Energy que destinarán 10 mil 434 millones de dólares para desarrollar el campo de Trion, el cual se encuentra en aguas ultra profundas, y en donde se prevé recuperar, hasta el 2052, un volumen de 434 millones de barriles de crudo y 219 mil millones de pies cúbicos de gas. Woodside Energy va en asociación con Pemex que necesita urgentemente avanzar en el que es el primer Plan de Desarrollo para la Extracción de un campo de aceite en aguas ultraprofundas en México.

2.-Al que metieron en una buena bronca es al director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, y el responsable es su coordinador de asesores, Juan Martínez, que, se dice, está en la mira de la FGR, por ser gestor de contratos o pago de los ya firmados, los empresarios del ramo dicen que se presentaba como un facilitador. De memoria le podemos decir que Martínez fue el encargado de la fallida compra de pipas que se emplearían contra el mercado negro de combustibles, unidades que al final del día, no sirvieron.