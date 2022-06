Aguas Profundas | El gasolinazo que viene

Las cuentas no le van a salir a nadie. Los 330 mil millones de pesos calculados para apoyar un precio bajo de las gasolinas se acabarán apenas termine este mes y la SHCP deberá presentara un plan al presidente sobre incrementar los precios de los combustibles, sin cobrar IEPS, con un ajuste que refleje los costos de los insumos o implementar un austericidio más agresivo aún.

El recortar aún más el presupuesto federal le va a pegar a gasto esencial del gobierno, el dinero que se tenía más o menos calculado para aguantar el precio de la gasolina vendría de un IEPS que se cobró por su venta, con los actuales precios el consumidor está evitando pagar por lo menos tres pesos por litro y a pesar de ello las gasolineras tienen que cobrar su producto.

Pero no son todas. Las estaciones de servicio que no son parte del área comercial de Pemex tienen gasolina más cara que las de bandera verde. En efecto, las gasolineras privadas de la paraestatal tienen un precio diferente al de otras marcas como Shell, Mobil, BP o Repsol que ya están buscando la salida temporal más cercana. Incluso marcas como la mexicana G500 ya comienzan a repensar sus actividades al igual que las internacionales.

El rendimiento del combustible depende de los motores y del estado general de las unidades vehiculares, pero las marcas extranjeras buscan dar aditivos que son menospreciados por su alto precio.

Se dice que hay marcas que buscan salir del mercado, los rumores señalan a Glencore, Repsol y BP como las primeras en irse porque los precios a los que quiere la 4T que se venda son imposibles de alcanzar.

De subir el precio conforme al mercado, la gasolina deberá quedar hasta en cuatro pesos por arriba de los actuales, es decir, podría llegar arriba de los 30 dólares en un periodo de dos meses.

Buzos

1.-La novela de Emilio “L”, ex director de Pemex no se acaba, aunque se dice vive bastante cómodo en el Reclusorio Norte. Hoy lo que se sabe es que por el caso Odebrecht no cumplió con la reparación del daño, que es obligatoria y por eso continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal. Lo mismo Agronitrogenados del que se tienen embargados sus activos para ser sometidos a extinción de dominio y por un adeudo fiscal, pues resulta que este pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal. En suma, tiene que pagar para salir, aunque la apuesta es que acabe el gobierno y busque la salida negociada.

2.-Pues resulta que el 2 de julio, con la entrega de lo que se haya avanzado de la refinería de Dos Bocas, será también el fin de la guerra entre Pemex y la Secretaría de Energía, pase lo que pase y se entregue lo que se entregue, a partir de esa fecha el responsable de la obra será la petrolera porque Rocío Nahle se deberá de comenzar a mover en una dirección diferente, una más enfocada la campaña presidencial del 2024 de la mano de Claudia Sheinbaum lo que implicara el regreso de varios personajes de Morena como Yeidckol Polevsky, que dicen anduvo muy activa en la promoción del voto en Quintana Roo. Hay muchas cosas en juego, demasiadas. Desde ya hay que ver a los posibles sustitutos en la Sener, pero también a los huérfanos.

3.-La salida de Rocío Nahle de la Sener y su posible designación como presidenta de Morena va a tapar a varios tapados que andan muy sueltos, como es el caso del titular de la Segob, Adán Augusto López y hasta del senador Ricardo Monreal. Alguien tiene que cuidar la puerta.

El director de Pemex, Octavio Romero, está de visita, hoy y mañana, en la región marina noreste en el Golfo de México, supervisando nuevas áreas de trabajo para desarrollar, estabilizar y levantar su producción. Nos dicen que están buscando aprovechar la buena cotización del crudo a nivel internacional, que se encuentra por arriba de los 100 dólares, que permite, por ahora, subsidiar la gasolina en el mercado interno para aminorar el impacto inflacionario y un remanente para las finanzas públicas.