Aguas Profundas | El Grupo Romero Deschamps

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se quedan en manos de la misma cúpula que hoy la tiene controlada y que son herederos de Carlos Romero Deschamps que hacia finales del año pasado recobró no solo la salud, supuestamente mermada, sino el poder de ser un líder histórico sin tener que meterse a los fregadazos que implica una elección abierta, digital o no, en la que los dados del gobierno nada más nunca pudieron armar una buena jugada.

Estos son los números reales que se tienen hoy en día entre la base trabajadora y supuestamente votante. Las organizaciones que se oponen al llamado Grupo Romero Deschamps con capacidad de organización son, cuando mucho, 20 y ninguna es nacional, son más bien cotos de poder que se han ido abriendo paso en la burocracia de Pemex.

La suma de todas estas organizaciones no le llega ni a los 5 mil trabajadores de base con capacidad de voto, los cálculos que se tienen es que, a la hora buena, con las presiones de los militantes de hueso colorado, no voten en contra ni 500.

Desde afuera las cosas no mejoran. Hay al menos tres organizaciones que han intentado por años arrebatarle el contrato colectivo de trabajo al sindicato tradicional y hasta ahora ninguno de ellos lo ha podido hacer.

Las reglas dentro del Grupo Romero Deschamps y de la elección que se vienen son muy claras, de entrada cualquier integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) puede ser el Candidato y pues aquí queremos ver quien va a ser el guapo que le va a decir a Ricardo Aldana que se baje.

Después del 7 de enero, nos explican los conocedores, se sabrá quien es el candidato oficial, si bien es cierto que el grupo de cercanos a la cúpula no responden con un sí o un no sobre las posibilidades de Ricardo Aldana; es un hecho que desde la 4T es a quien ven con capacidad de sacar adelante sus proyectos productivos y por eso es que lo han estado buscando.

Ojo con lo siguiente. La elección del dirigente en el sindicato petrolero se realizará hasta el 31 de enero del año entrante y se hará por medio de voto electrónico, un sistema digital que se utilizará por primera vez.

El proceso consta de cinco etapas: el 6 de diciembre fue cuando se publicó la convocatoria, luego del 7 al 17 se llevó a cabo el registro de todos los votantes.

Tras un periodo vacacional de un mes, del 17 al 19 de enero es cuando se hará el registro de los candidatos y candidatas, y del 20 al 29 de enero serán las campañas electorales, y la jornada se realizará el 31 de enero. La idea es que desde ese mismo día estén disponibles, incluso para su revisión y análisis, los resultados de la elección, esos sí, casilla por casilla.

Hasta ahora, las cosas van así, al menos oficialmente: El pasado 7 de diciembre se instaló la Comisión Nacional Electoral que llevará a cabo todo el proceso electoral, el cual concluirá el 31 de enero con la votación, en su mayoría electrónica, de los más de 89,000 trabajadores.

El presidente hablaba de invitar a todos los que dicen ser o que quieren ser candidatos a secretario general del STPRM y aunque parezca buena noticia no lo es, sería una intromisión a la vida del sindicato lo que invalidaría la elección y, peor aún, echaría para atrás cualquier resultado que no le convenga al Grupo Romero Deschamps.ç

Buzo:

Trascendió que este 3 de enero una mega embarcación operada por la empresa alemana Narren and Partner Transport and Instalation, SAPI de CV, se safó de los amarres con los que era remolcada rumbo al puerto de Seybaplaya y es probable que encalle en costas mexicanas. Se dice que el buque de unas 8 mil toneladas, sin tripulantes, navega sin control en la Sonda de Campeche. Se trata de un Catamarán VB-10,000 que hace semanas realizó trabajos en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. Según los comunicados oficiales, la mega estructura es responsabilidad de Permaducto que deberá resolver el percance, aunque en términos prácticos, quien la operaba era Narren and Partner Transport and Instalation, SAPI de CV. Detalle importante pues no se olvida que al frente de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya puso una oficina en Alemania para atraer empresas y dicen los que saben que esta sería una de las que respondieron al llamado del entonces director.