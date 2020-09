Aguas Profundas | En crisis se encuentran 35 contratistas de Pemex

La planeación financiera que está llevando a cabo Pemex trae contra la pared a casi el 90% de sus contratistas, pero, el problema grave se concentra en al menos 35 grandes empresas que literalmente no pueden avanzar más porque la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza no les va a pagar pronto, ya no digamos que este año, el siguiente.

Para este año se estima que Pemex, especialmente en el área de Exploración y Producción a cargo Francisco Javier Flamenco, habrán pagado al cierre de este septiembre cerca de 94 mil millones de pesos, según las cuentas que presentan, pero este pago es para un tipo de proveedor especial, son facturas que están por debajo de los 250 millones de pesos cada una; la brinca es que quedarán en proceso de pago cerca de 24 mil millones de pesos y posiblemente otros 9 mil millones de pesos que no serán cubiertos en el mes en curso.

Hay otros 35 mil millones de pesos que no serán desembolsado sino hasta muy entrado el 2021 y esos son la bronca.

Esta planeación de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) le permitiría a Pemex mantener un flujo para atender otras obligaciones, pero para lo proveedores sujetos a esta figura lo que se tarden será un período de sobrevivencia.

Estamos hablando de cerca de 35 grandes compañías que deberán esperar entre seis y nueve meses, o sea ya muy entrado el próximo año para que empiecen a pagarles tales adeudos.

La situación se complica pues al interior de la empresa productiva del Estado existen tensiones en la cartera por pagar, al punto que se sabe que en Pemex Exploración y Producción se factura, pero no se puede saber el curso del pago pues a los funcionarios responsables les han sido retirado los accesos electrónicos sistema SAP, mismos que sólo pueden usar en la dirección financiera que dirige Alberto Velázquez por instrucción, nos dicen, del director de administración, Marco Herrerías, que palomea quién cobra y quién no.

En realidad ellos parecen ser los verdaderos directores de la empresa. Lo que viene, con esta política de agandalle, es juicios y demandas que ya se están planeado y trabajando en Nueva York y Houston. Varias veces Pemex va y calma la bronca, pero no responde a la hora buena y entonces pues se acaba la tregua.

Buzos

1.-El saldo de la deuda consolidada de Pemex al primer semestre del año es de 2,418.3 miles de millones de pesos, lo que representa un incremento del 468 mil millones de pesos comparada con el cierre del año pasado. Pemex tiene problemas porque hay una depreciación del tipo de cambio del orden del 22%. Al 30 de junio, el tipo de cambio se ubicó en 22.97 pesos por dólar, por lo que la deuda financiera registrada es de 2,418.3 mil millones de pesos o de 105.3 mil millones de dólares.

2.-Según las cuentas de Pemex, hasta ahora llevan un desendeudamiento interno neto igual a 19.4 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de 3.9 mil millones de dólares. Su inversión es de 122.8 miles de millones de pesos en el primer semestre del año y la mayoría de los recursos se dedican a exploración y producción porque se busca estabilizar producción y crear reservas.