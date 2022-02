Aguas Profundas | Ganó Aldana, no Romero Deschamps

Las advertencias sobre el rompimiento que venía en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) -los petroleros- fueron escuchadas en la Secretaría del Trabajo y, ni modo, Luis María Alcalde tuvo que hacer a un lado todo lo aprendido en el seno familiar: con Pemex no se juega, la crisis generada por hacer experimentos sociales en la refinería Dos Bocas, primero con ICA y luego con Samsung Engineering, fueron suficientes. Tenían que dar calma al presidente y operar para mantener estable a Pemex.

La elección de los petroleros se decidió en noviembre aunque se ganó ahora, era una suerte echada y hay un rompimiento. Ricardo Aldana fue sacado del retiro por petición presidencial, tiene el apoyo del director de Pemex, Octavio Romero; y la operación política de Gobernación, de Adán Augusto López.

La STPS no tiene de otra, dará la toma de nota a la planilla encabezada por Ricardo Aldana. Va a dejar a Carlos Romero Deschamps cuidando a sus nietos, no tiene regreso, lo mantendrá muy lejos de las decisiones, negociaciones y sobresaltos, a la mejor lo vuelven honorario de cualquier cosa. Pero no regresa a la vida sindical.

No terminó perseguido y toda su gente va de salida, no habrá una noche de cuchillos largos, nos dicen, pero sí debe quedar claro que, en el sindicato petrolero, desde la noche del 31 de enero, las decisiones las toma el equipo de Ricardo Aldana.

Romero Deschamps intentó una maniobra increíble desde noviembre pasado: Intentar mantener a Manuel Limón Hernández como su alter ego en el sindicato petrolero y ser el líder tras bambalinas, pero entre que el Covid 19 casi lo mata y lo dejó en muy malas condiciones y el desastre armado por la 4T alborotando a sus propios gallos, lo que se veía venir era una crisis bíblica en Pemex.

Aldana estaba fuera de la jugada e intentó convencer a Romero Deschamps de hacer lo mismo, dejar el escenario y esperar a que se calmaran las aguas, esas recomendaciones calaron hondo en el viejo líder, a la mejor le parecía una traición, el tema es que, al final del día, se tuvo que ir y Aldana regresó por la puerta grande. Con un enorme aire de legitimidad y legalidad, el gobierno lopezobradorista tendrá que sentarse con él si quiere sacar adelante Pemex.

Los analistas dicen que no lo va a mandar a la hoguera, pero podría y eso lo sabe Romero Deschamps, el nuevo emérito de algo del sindicato petrolero.

Buzos

1.-Pues nos dicen que Miguel Ángel Lozada, el ex director de Pemex Exploración y Producción, está de "asesor" de contratistas junto con Bernardo Bosch Hernández, ex gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex y también asesor de Lozada. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, no los quiere por las inhabilitaciones que enfrentaron, mismas que se revirtieron al final de cuentas porque no armaron los expedientes de manera correcta, y, por lo mismo, los protege Octavio Romero, director general; y su director de Administración, Marcos Murillo. Lozada trae una empresa que se llama Sustentabilidad Integral, aunque tiene a su representante legal José León Castro, que usa para meterla de sub contratista y en alianzas, Boch sigue en Pemex y es el operador de Lozada