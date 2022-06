Aguas Profundas | Gasolineros te roban 10%

Los altos precios del combustible, que tendrían que estar a 31 pesos sin subsidio federal, hicieron que los consumidores revisarán sus cargas de gasolina y notaran una gran diferencia entre una estación de bajo precio bajo y otra de más cara y con más rendimiento: donde rinde menos te roban más.

La merma legal aceptada por Profeco es de hasta 2%. Sin embargo, en las últimas semanas fue llevada al extremo de que todos los gasolineros con bandera verde, empresarios que usan -y dañan- la marca de Pemex, tienen esta merma en al menos 10%, es decir, hay que pagar precios altos en sus bombas y además comprar incompleto.

La diferencia entre una bomba y otra no es solo el precio o el servicio, las marcas que compran producto Pemex, pero no tienen la marca Franquicia Pemex venden su producto más caro y con un rendimiento mayor simplemente porque despachan litros completos, verificables en los medidores de los autos, mientras que en otros lados con producto de Pemex y su marca registrada no ocurre así.

Estamos hablando de que de cada 10 mil litros de gasolina regular, con un costo de venta de 24 pesos, le da a los empresarios gasolineros una ganancia de 24 mil pesos más el margen comercial que les corresponde.

Profeco es burlada y el SAT también por la doble contabilidad de estos franquiciatarios, la presión es sobre las marcas que tienen banderas diferentes a las de Pemex, las fuentes consultadas nos explican que hay al menos 6 mil estaciones de servicio con este tipo de esquema, los gasolineros le están robando al consumidor, no a Pemex, unos 144 millones de pesos diarios con estas prácticas.

Esto es lo que nos explican ocurre a nivel nacional, hoy, con la economía ralentizada por el mal desempeño y los topes a los precios, se consumen unos 600 mil barriles diarios de gasolina, esto es unos 95.4 millones de litros. En teoría más del 50% de las gasolineras tiene esta práctica, lo que implica que hay 4.75 millones de litros que son revendidos en la red legal de estaciones de servicio. Literalmente es el elefante en la sala.

Los gasolineros que venden dos veces el combustible tienen una red en prácticamente todo el país. Desde Quintana Roo, a donde hicieron su fiesta anual los de Onexpo Nacional, hasta Baja California donde el mercado se mantiene más libre.

Onexpo Nacional defiende a sus asociados y sus prácticas, el problema es que los consumidores son los que quedan indefensos ante las malas prácticas de los malos empresarios y donde están más bravos es en el Bajío, la CDMX, Puebla capital, Cuernavaca, Querétaro en la carretera, el puerto de Veracruz, Acapulco, San Luis Potosí y en Hidalgo.

