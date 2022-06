Aguas Profundas | La mafia gasolinera

Las aportaciones fiscales de Pemex son un muy importante generador de recursos para el presupuesto, la meta que se tenía este año era recaudar 330 mil millones de pesos via IEPS a combustibles y no pasó. Al contrario, se ha hecho un enorme silencio en Palacio Nacional y en la paraestatal lo que dicen es que no hay manera de que ellos respondan a esta situación. La decisión del gobierno es seguir gastando los excedentes petroleros para evitar un gasolinazo que dispararía al combustible a 35 dólares por litro de gasolina regular.

El pleito es el contubernio entre empresarios gasolineros y mediadores que se supone resuelven líos con la Secretaría de Energía. Mientras eso ocurre, los gasolineros hablan de mantenerse en unidad gremial, pero la realidad es que un grupo cada vez más grande busca protegerse en la bandera Pemex para no mejorar servicio, calidad y precio y mejor medrar del subsidio.

Esta mafia dejó atrás el barco del consumidor para supuestamente regresar y entregarse a Pemex, pero hay evidencia de que se ponen de acuerdo en el precio final y buscan desaparecer a quienes quieren la competencia.

Una de las soluciones puestas en la mesa es incrementar la importación de petrolíferos para tener precios más bajos, pero resulta que hay una cantidad aún no determinada de permisos que son parte de un mercado secundario que los presta, alquila, renta dependiendo de la situación. Es una mafia detectada entre las empresas que se aprovecharon de la reforma energética y tienen sus permisos a la mano listos para usarse. Lo que nos cuentan es que en contubernio con funcionarios de la4Tesos permisos pueden ser usados para importar por cuenta y orden de terceros.

Es un lío y la Secretaría de Energía, que es el regulador de los permisos, no aparece. La mafia gasolinera actúa de manera coordinada, crea desabastos y luego aparece con precios irreales. Hubo un intento de limpia y el problema no son los que quitaron porque estaban sin usarse, sino los que dejaron funcionando a pesar de que no estaban siendo utilizados y hoy son una mercancía. La Sener no renovó o suspendió unos 93 permisos de importación de los 186 vigentes

Por cierto, hasta antes de que iniciara esta administración la solicitud de compra más eficiente era en tantos de 20 litros porque es el tamaño de la jarra patrón, hoy, entre merma legal y el robo descarado al consumidor final tiene hasta 10% menos ¿Alguien tiene idea de cómo revertir esta situación?

Buzos

1.-¿Existe el Clan Romero Oropeza? Pues resulta que, de acuerdo con sus área de recursos humanos, de los 11 funcionarios de Pemex que son supuestos familiares del actual director general laboraban en la empresa mucho antes de que éste llegara y, de hecho, algunos cuentan con una antigüedad de más de 30 años. Este caso llama la atención porque es un tema que hace un par de años fue impulsado por los legisladores del PAN y en esa ocasión la empresa salió a aclarar lo mismo ¿De nuevo es fuego amigo desde Insurgentes?

2.- Pemex informó que sus contribuciones al SAT tuvieron una contracción anual de 43.3% y eso puso a las finanzas públicas en tensión y en el plan de contención se metió de forma inmediata el presidente que en la mañanera comentó la capacidad de refinamiento de Dos Bocas para el 2023 y, por su parte, Pemex anunció su plan de pago al 10% de su deuda con acreedores.