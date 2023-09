Aguas Profundas | Las cuentas petroleras del Presidente

¿Por qué la 4T dice que ya rescató a la industria petrolera y que la producción de crudo aumentó de 1.7 millones de barriles en 2018 a 1.9 millones de barriles este año cuando en realidad produce 1.6 millones de barriles? Hasta donde se sabe lo que dice el presidente no está sustentado en ninguna parte, es pues una declaración falsa de este gobierno y se parece más a un proceso de contabilidad creativa, implementada a partir de las estadísticas de Pemex, que a los números reales de la empresa petrolera del Estado mexicano.

La decisión de informar de esta manera es del presidente López Obrador, no de Pemex, según nos cuentan, y es que es muy fácil hacer el seguimiento con los informes mensuales de la petrolera estatal que cambiaron la contabilidad frente a la administración anterior, cuando la producción de crudo no se mezclaba con la de los condensados. Hoy suman ambas.

Fue este gobierno el que decidió cambiar la contabilidad pese a que por obligaciones de transparencia internacional Pemex está sometido a las reglas de la Comisión de Valores de Estados Unidos, (SEC) y ahora la empresa también tiene que cambiar las cuentas del pasado.

Mire, es cosa de revisar las cifras de producción exclusivamente de petróleo reportadas por Pemex, para el 2018 el promedio fue de un millón 813 mil barriles diarios, hoy ese promedio es de un millón 595 mil barriles por día, es decir, 300 mil barriles menos de lo anunciado por el presidente, no hay recuperación alguna, aunque por esfuerzos no se detienen; incluso si se toma en cuenta el mismos periodo de comparación y contando los condensados, Pemex no ha superado la producción de 2018.

Los datos de Pemex, auditados, del sexenio de Enrique Peña Nieto, señalan que el nivel de producción fue de 2.07 millones de barriles, contra 2.05 millones entre enero y julio de este año, misma que, por cierto, es impulsada por los condensados.

El presidente López Obrador apuntó que en el 2024 México dejará de importar gasolina y diésel, sin embargo, el 14 de agosto dijo que era necesario “ir pensando en una nueva refinería”, entonces ¿Se necesitan o no más combustibles?, entonces la autosuficiencia está sólo en el discurso, no en los hechos.

Buzos

1.- Ya sabemos que en la 4T les gusta que el personal sea 10% capaz y 90% leal, pero esto es un problema que en esta ocasión generó a un error de proporciones épicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En un hecho sin precedentes, la CFE hizo un recorte multimillonario al presupuesto de las pensiones y jubilaciones, un hachazo de 46 mil 100 millones de pesos, o bien, 86% del presupuesto entre 2023 y 2024. Si bien los trabajadores de la CFE pueden estar tranquilos, porque esto es un error, el hierro está impreso en un documento donde se establece cómo se va a gastar nuestro dinero, y este error de dedo, de cincuenta mil millones de pesos, es una muestra más de la nula seriedad de la 4T como administradores públicos. Pero gobernar no tiene ciencia, ¿verdad?

2.- La refinería Olmeca tiene muchos costos y en este momento los cambios la verdad escapa de todos lados. Mire, en mayo de 2019 se aseguró que la refinería costaría ocho mil millones de dólares, a principios de este año se aceptaron que serían 12 mil millones y, de acuerdo a lo autorizado por el Consejo de Administración de Pemex la cuenta ya está arriba de los 17 mil millones aunque el gobierno hable de que son los 12 mil millones.





@luiscarrujos