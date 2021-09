Aguas profundas | Las ocurrencias patrióticas de la 4T

Con una CRE capturada por un gobierno incapaz de saber los beneficios derivados de tener más de un proveedor de combustibles, una Secretaría de Energía inútil para entender el tamaño de la crisis que pueden generar por su falta de política energética de mediano y largo plazo más la increíble incapacidad de racionalizar el negocio de Pemex tenemos el inicio de lo que puede resultar en una expropiación indirecta en la que se ponen en riesgo algo así como 13 millones de barriles en capacidad de almacenamiento.

La nueva ocurrencia tiene como origen las fobias, miedos y desconocimiento de Palacio Nacional, hizo que la CRE empezara a cerrar terminales de almacenamiento de combustible privadas, que abastecen a la zona del Golfo de México, al Centro y al Norte del país, lo que podría generar un desabasto en zonas de alto consumo porque, además, no se dan cuenta del frágil equilibrio existente: para atender al Valle de México se va a necesitar traer producto del Bajío y eso va dejar sin producto a la región Occidental.

La IP tiene 13 millones de barriles de capacidad de almacenamiento, Pemex tiene 15 millones y juntos apenas y pueden garantizar tres días de abasto. La gran diferencia es que los privados tienen costos que pueden ser de entre 30 y 40% menores que los de la paraestatal.

La CRE responde a los caprichos de la Sener que pretende encubrir así sus propios errores. Un ejemplo, en la refinería de Dos Bocas ya los consorcios hablaron con los supervisores y les dijeron que la refinería no estará lista ni en el 2024. El avance, ya con las órdenes de compra de equipos y los materiales en construcción, no es mayor al 30%, por eso en el presupuesto de Egresos de la Federación no se tienen mayores recursos para la obra, no se necesita pagar lo que no se va a tener listo este año.

La CRE pasa de un organismo autónomo a una oficialía de partes y ni siquiera hace eso bien, actúa más como porro de la 4T que como un ente especializado. Por ejemplo, recibe los documentos y no los contesta, no les pone mayor atención hasta que le dan instrucciones de la Sener, muy obedientes ellos.

En fin, para poder desarrollar terminales y ductos se requiere que los desarrolladores puedan garantizar el mercado con contratos y tengan certeza regulatoria y la postura de la CRE es de no autorizar permisos a particulares. La parálisis le cuesta al sector cuesta unos 17 mil millones de dólares en inversiones que no se pueden hacer, según la Universidad de Texas A&M

Operadores como Windstar, Ienova y Bulkmatic encontraron en las espuelas de ferrocarril un modelo con el cual podían operar sin invertir importantes cantidades, recibiendo carrotanques que transportaban gasolinas y diésel de importación para tras asearse a auto tanques para el recorrido de ultima millas; la CRE y la ASEA encontraron la manera de bloquear esta práctica acusando a los particulares de estar realizando un actividad regulada de almacenamiento sin contratos con su permiso correspondiente. En eso se vieron eficientes, ojalá hicieran lo mismo en los más de 5 mil procesos que tienen atorados.

La pregunta a responder es ¿la autoridad energética quiere acabar con el mercado ilegal o está emprendiendo acciones que protegen al oligarca Pemex?