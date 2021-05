Aguas Profundas | Lozoya, el asesor de AMLO

La compra del 50% de las acciones de la refinería de Deer Park en Texas a Shell por parte de Pemex tiene uno de los mejores esquemas usados por los neoliberales para hacer adquisiciones y rentas en el extranjero: usa a PMI como vehículo financiero, no es una decisión que pase por el Consejo de Administración de Pemex; no es un proyecto que esté contemplado en el Plan de Negocios de la empresa productiva del Estado, el pago es con un esquema financiero abierto donde una parte provendrá de recursos propios y otra de un préstamo que seguramente será otorgado por la banca de desarrollo – que para eso está- como Nafin y Bancomext y si ya se ven muy temerarios pues hasta el Banco del Ejército, Banjército, le puede entrar, cómo no, es un negociazo.

¿Le suena conocido todo esto? Pues sí, es el mismo esquema diseñado por el equipo de Emilio Lozoya, ex director de Pemex; para la compra de Agronitrogenados y Fertinal, asunto por el cuál terminó perseguido por medio mundo y hoy está, según dicen, encerrado en su casa bajo un paraguas de libertad condicional o algo parecido. No importa, por una operación igual Alonso Ancira terminó preso y ahora debe devolver, en abonos, unos 200 millones de dólares al Gobierno de la 4T.

Este esquema de compra es más arriesgado aún, fue sin autorización del Consejo de Pemex, eso queda claro; y hasta donde se sabe el Consejo de Administración de PMI y sus filiales tampoco lo tienen en sus minutas.

Es un hecho que el mismo proceso usado en Deer Park, una gran compra, por cierto, es el que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, usó y se metió y le consiguió el dinero a Pemex porque, casualmente, no se tenían los recursos, le debía mucho dinero a los contratistas a los que tenía contra la pared y el mercado negro de combustibles estaba a todo poder. De nuevo, es básicamente la misma situación.

Comprar una refinería como Deer Park es un gran negocio para Pemex, a pesar de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no se entera de lo que hace la empresa que ella preside porque ella está enfocada en conseguir dinero para pagarle a los contratistas que están haciendo una refinería nueva: Dos Bocas, a un costo de 12 mil 500 millones de dólares. Con ese presupuesto, Pemex pudo haber comprado 10 refinerías similares.

Es claro que este proyecto no es parte de la Estrategia de Soberanía Energética, va más allá de esa idea, probablemente se haya discutido entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. De esto se va a enterar el señor de los dineros, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, porque tiene que conseguir el financiamiento.

Buzos

1.-Pues que el proyecto de cogeneración de Dos Bocas está en manos de Techint y no se tienen reportes de ningún avance, hasta ahora. Por cierto, desde Tabasco mandan saludos al asesor de Techint, don Eduardo Robledo Rincón, padre de Zoé Robledo, director del IMSS.

2.-Aprenda este nombre: Leonardo Cornejo, desde ya pasa de ser uno de los operadores de la Sener en la construcción de Dos Bocas a ser el encargado de la reconfiguración de la refinería Miguel Hidalgo en Tula.