Aguas Profundas | Mentirle al Presidente

Parece que una de las tradiciones de Pemex Exploración y Producción es mentirle al presidente en turno todos los 18 de marzo y Andrés Manuel López Obrador no fue la excepción, fue la confirmación de la regla.

Proyectos como Chicontepec tuvieron cambios de nombre y objetivos y fueron presentados como novedad. KMZ o Ku Maloop Zaap fue presentado campo a campo y luego como sistema y ahora como unidad; de Cantarell se festejó todo incuso la recuperación terciaria o la estabilización de su caída.

Igual con la Cuenca de Burgos y los Contratos de Servicios Múltiples, que fueron combatidos legalmente por el entonces senador, hoy director de la CFE, Manuel Bartlett.

Este año no fue diferente. Cambian el nombre, le ponen Francisco J. Mújica, pero es el mismo que en 2012 se llamó Dzimpona, parte de un sistema de campos con Racemosa, descubierto en 2013; y Valeriana, del 2014. En el mejor de los casos, la suma de los tres agrega mil 200 millones de barriles de petróleo, el problema es que deben convertir esos números en reservas petroleras.

Otro campo presumido en la 4T este año es Ixachi: Fue descubierto en 2015, presentado a medios en 2017 y redescubierto el 18 de marzo de 2021 por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Le dijeron al Presidente que Pemex es líder en aguas someras, una verdad a medias, la realidad es que muy pocas empresas producen costa afuera con tirantes de agua menores a 60 metros como hace México, esa es la realidad. Como meter gol sin portero.

En suma, ningún campo presentado es nuevo, no hay inversiones en exploración y producción y las reservas petroleras siguen a la baja.

Buzos

1.-Nos dicen que la SFP, de Irma Eréndira Sandoval, perdió el juicio que traía contra el ex director de PEP, Miguer Ángel Lozada y por eso se pudo jubilar sin mayor problema, pese a que la investigación era por enriquecimiento ilícito del orden de 29 millones de pesos que habría obtenido entre 2013 y 2018. Resulta que el Cuarto Tribunal Colegiado Penal declaró improcedente la demanda de la SFP que quería reactivar la investigación hecha por la FGR, que en julio del año pasado concluyó que no tenía elementos y, en consecuencia, no ejercería acción penal alguna. Su salida, ahora sí, es definitiva.

2.-Por cierto, el que llega a Pemex a intentar darle la vuelta a las finanzas de la petrolera es Miguel Ángel Monroy Aranda, que era subdirector de Administración y Finanzas del STC Metro de la CDMX y fue el encargado de la renegociación de pasivos.

3.-De nada sirve invertir en tecnología, innovación y eficiencia energética en la elaboración de bolsas plásticas si en lugares como Santo Domingo venden y colocan sellos con las leyendas “100% biodegradable” o “100% reciclable”. Ante esto, los Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast), de Álvaro Hernández, lanzaron un SOS para que las autoridades pongan cartas en el asunto y trabajen con quien quiere solucionar el problema, mantener empleos, cuidar el medio ambiente y las inversiones

4.-No pierda de vista a Claus Von Wobeser, presidente de la ICC de México y lidera el despacho Von Wobeser & Sierra con unos 50 clientes del sector energético dañados por la nueva ley.

5.-El presidente anunció que si la Suprema Corte rechaza su Ley Eléctrica cambiarán la Constitución. Ya le mandaron un mensaje desde el Senado: No tienen los votos para hacerlo.