Alto al autoritarismo

Con gran satisfacción recibimos la noticia de que la controversia constitucional promovida por el INE fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un acto de congruencia y autonomía plena del poder Judicial.

La determinación de la Corte representa un respaldo a las voces ciudadanas que piden detener la destrucción de las instituciones, pero también es una respuesta contundente a aquella declaración de que la Ley es un cuento y no un mandato que estamos obligados a cumplir como mexicanos.

De manera inmediata, y como es costumbre, el presidente de la República descalificó a los ministros de la SCJN, calificándolos como oligarcas y antidemócratas, por supuestamente defender los intereses de los partidos de oposición.

Este es un primer gran paso que nos permite frenar la intención del presidente, sin embargo, y como era de esperarse, prepara ya el arranque del llamado Plan C, cuya finalidad es la misma: debilitar al árbitro electoral y apoderarse de este instrumento ciudadano que da garantía de imparcialidad en los procesos electorales.

La urgencia del presidente por controlar al Instituto Nacional Electoral radica en la posibilidad de poder meter las manos en el proceso electoral del 2024, sin que haya autoridad alguna en contra de estas prácticas, así como ocurre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los órganos autónomos donde ha infiltrado incondicionales el presidente.

Desde la oposición haremos lo que nos corresponde, con el compromiso firme por México y la democracia, para evitar que las elecciones dejen de ser un proceso democrático y se conviertan en la decisión de un solo hombre.

Reitero mi confianza en la división de poderes, la independencia intelectual, ética y jurídica de los ministros de la SCJN.

Segundo fin de semana violento

La violencia no para en Tlaxcala. Vivimos otro fin de semana violento donde por segunda ocasión los medios de información dieron cuenta de un asesinato en pleno centro de la ciudad capital.

No solo me parece grave que puedan matar a un ser humano a unas cuadras de donde las familias tlaxcaltecas y turistas disfrutan de esparcimiento familiar, sino que pese a ser la capital del estado, con cuadras reducidas y complejas para huir, cámaras de seguridad y elementos policiacos, no se tenga conocimiento de detenidos por estos lamentables hechos.

