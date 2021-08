Americas Gold and Silver, ¿y los acuerdos?

La minera canadiense que preside Darren Blasutti tenía entendido que la reapertura de la mina de Cosalá, Sinaloa, era sólo cuestión de días. Luego de 18 meses cerrada por el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, fue Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, quien aparentemente había desatorado el conflicto entre la minera y sus trabajadores, y sólo faltaba que se realizará la inspección de las instalaciones para garantizar las condiciones de seguridad. Este proceso, que fue positivo, estuvo a cargo de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde. Sin embargo, inexplicablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora exige el respeto de los acuerdos establecidos por ambas partes en beneficio de los trabajadores y habitantes de Cosalá, cuando los principales opositores de la reapertura son los propios afiliados al sindicato bajo el argumento de que la empresa tiene que pagar los sueldos caídos, cuando jurídicamente la petición no procede porque no existió una huelga como tal sino que fue una toma arbitraria de instalaciones. Lo más contradictorio es que los acuerdos que se anunciaron con bombo y platillo hace apenas un mes, y respaldados por una minuta, no contemplan el pago de los salarios caídos que ahora son prácticamente la moneda de cambio con la empresa que sigue incurriendo en pérdidas millonarias por la inactividad de la veta de cobre, oro y plata, y que hasta julio sumaron 150 millones de dólares. Pero lo más grave es que la inactividad sigue pegando muy fuerte a los más de 7 mil habitantes del recóndito poblado sinaloense.

Mejor escenario





UBS actualizó su modelo de valuación de Alpek al considerar los resultados del segundo trimestre, los nuevos escenarios de la correduría internacional para la recuperación de la economía mexicana este año, y perspectivas más favorables de la compañía para 2021 y 2022, y así fue como subió el precio objetivo de 22 a 24 pesos. Además UBS tiene una expectativa superior al de la propia empresa en término de EBITDA, aunque reconoció que ante el diferencial de los precios del petróleo y productos químicos, es probable que Alpek mejore sus pronósticos la empresa volverá a revisar sus números al alza. Ayer las acciones, por el ajuste generalizado del mercado, retrocedieron 2.5%.

Más financiamiento





A seis años de su debut, Kia Finance, el brazo financiero de la automotriz coreana Kia que en México dirige Horacio Chávez, se colocó como el tercer originador de crédito automotriz en México, sin duda la alternativa más dinámica en la recuperación de las ventas domésticas de autos nuevos. Una de las principales ventajas de Kia Finance, además de la tasa de 5.5%, es la amplia oferta de sus productos financieros que van desde el crédito simple hasta soluciones especificas para estudiantes y socios conductores de aplicaciones.