Anabell Ávalos une a Tlaxcala

El evento de toma de protesta de Anabell Ávalos Zempoalteca como candidata a Gobernadora por la coalición “Unidos por Tlaxcala” tiene importantes lecturas, de cara al arranque de las campañas electorales en la entidad.

La primera de ellas es que Anabell Ávalos abandera la coalición más consistente. No solo al interior del PRI hay unidad, como quedó de manifiesto ayer con la presencia de los ex gobernadores Tulio Hernández y Beatriz Paredes; Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador Mariano González; y el gobernador Marco Mena, sino también a nivel de alianza.

La asistencia de los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano; de los dirigentes locales de estos partidos, así como de los presidentes del PAC y el PS, demuestra que no hay simulación, sino proyecto: un proyecto de unidad que tiene el apoyo de las militancias de los cinco partidos.

A diferencia de lo que pasa en Morena, “Unidos por Tlaxcala” tiene candidata legítima que es factor de cohesión.

La segunda, es que Anabell Ávalos es la candidata más competitiva.

Su trayectoria política y administrativa le dan la identidad de una política de acuerdos y una servidora pública de resultados. Fue la primera mujer en presidir la Gran Comisión del Congreso local, y la primera mujer en encabezar la Secretaría de Gobierno. Como presidenta municipal de Tlaxcala, bajó la inseguridad 20%, y logró para la capital la certificación ISO-18091, la cual acreditó a su gobierno como uno de los cinco más confiables. Además, antes de dejar esta responsabilidad, consiguió el premio como una de las mejores alcaldesas de México.

Estas credenciales, sumadas a su capacidad para construir acuerdos y cumplir compromisos, le han ganado importantes simpatías y adhesiones, incluso entre liderazgos venidos de Morena.

La tercera lectura es que Anabell Ávalos encabeza un proyecto de cogobierno.

En contraste con lo que pasa en Morena, donde la imagen de Lorena Cuéllar subordina la toma de decisiones y la conducción del proyecto electoral, la coalición “Unidos por Tlaxcala” ofrece una alternativa de gobierno basada en la inclusión y participación de los cinco partidos políticos coaligados. Con los conversatorios concluidos la semana pasada, demostraron que la integración de la plataforma electoral no es improvisada, y que el proyecto de gobierno no lo será tampoco. Hay conocimiento de la realidad del estado, y experiencia para enfrentar su problemática.

La cuarta, es que Anabell Ávalos entiende la realidad política del estado y el país. Por una parte, reconoció el legado del gobernador Marco Mena, uno de los gobernantes mexicanos mejor calificados por su desempeño para enfrentar la pobreza, fomentar el crecimiento económico y enfrentar la pandemia de Covid-19, por lo que ofreció impulsar y reforzar sus exitosos programas, como Supérate Mujeres. Y por otro, manifestó con humildad que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instrumenta programas importantes que se pueden ampliar con el apoyo del gobierno estatal, particularmente para apoyar a las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores.

La candidata lo entiende bien: es tiempo de las mujeres, y este sector recibirá un respaldo sin precedentes para apuntalar el crecimiento y desarrollo locales.

Y la quinta, es que Anabell Ávalos es una candidata honesta, transparente, clara y de palabra. Su rol de madre le da una sensibilidad evidente acerca de la función de gobierno. Llega a la candidatura con las manos limpias, con una carrera pública intachable, y con la fama de respetar acuerdos.

Al cerrar su discurso de toma de protesta expresó contundente: “Nos necesita Tlaxcala; Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala del Matlalcueyetl, la cuna del mestizaje. ¡Qué orgullo ser tlaxcalteca!”, lo que le ganó de inmediato la aceptación de militantes y simpatizantes presentes en el recinto ferial de Tlaxcala, en un evento organizado con las medidas de sanidad respectivas.

Sí, en la próxima elección al Gobierno del Estado, la ciudadanía va a elegir a una mujer, y qué mejor que aquella que demuestra los valores deseables en los políticos: honestidad, claridad, transparencia y resultados, para unir a Tlaxcala.