Anatomía de lo social | Ayuda

Las coherencias tontas son la

obsesión de las mentes ruines.

Emerson





Muy cerca ya de los términos legales -septiembre- para el registro de quienes habrán de contender en el proceso constitucional para elegir al próximo presidente o presidenta, los institutos políticos han preparado las estrategias que les permitan posicionar a sus candidatos o candidatas en la preferencias de los electores; de tal manera que en una primera instancia se ha ido depurando la lista de “contendientes”, en algunos casos, por no ser de las preferencias de quien toma las decisiones al respecto, en otros el hecho de errores cometidos en el pasado reciente, las evidencias fueron el factor para “bajarlos” de ese grupo de privilegio, quedando fuera de toda posible oportunidad.

Desde luego existen otros elementos que ocurren, desafortunadamente, para quien aspira a la presidencia, la “ayuda” que reciben al interior del partido que los respalda, como en el caso de quien todavía se mantiene, prendida de un hilo, en el camino sobre una posible postulación, es el caso de la persona que, usando una fórmula que en otros tiempos rindió efectos positivos, hoy le han restado popularidad, si la hubo, es decir, ni su origen ni el supuesto hecho de haber vendido gelatinas, como tampoco las supuestas carencias familiares, le han servido para lograr convencer el escepticismo del pueblo.

En contrasentido a su origen, actualmente, se ostenta como una honesta empresaria, combinando esta actividad con sus funciones de senadora de la república, obvio, esto no pudo pasar inadvertido, para aquellos que hacen tareas investigativas para descubrir las malas acciones realizadas, bajo el amparo del fuero que le otorga la ley. De cualquier forma, la senadora de huipil hidalguense no tuvo el cuidado de observar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, decretada en los tiempos del expresidente de las botas, en cuyo contenido se establece la prohibición, para cualquier funcionario, lo siguiente: Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos a la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. En seguida, en la fracción XX dice: Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión.

Evidentemente, la senadora se ha ostentado de su papel como empresaria y ha hecho público, que el gobierno le canceló algunos contratos, a pesar de haber ganado las licitaciones que ya habían sido autorizados a sus empresas, lo peor para ella misma fue haber hecho público el asunto, dejando al descubierto la violación flagrante a la ley.

Como si no fuera suficiente, las descalificaciones auto infligidas que la dejan con la posibilidad de quedar fuera del proceso, ahora se le aparece un personaje que, con la pretensión de aportarle su “ayuda” ha manifestado que le solicitará a la senadora, cuando sea presidenta, le regrese su pensión vitalicia que le corresponde por haber sido presidente de la república y que acabe con los programas sociales que le causan problemas a la economía del país. Además, se atrevió a decir que “Ojalá Xóchitl nos cubra esto, que los güevones no caben en el gobierno, y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘¡A trabajar, cabrones!’, como dice Xóchitl”, declaró Fox sobre los programas que con un presupuesto de 598 mil millones de pesos beneficiarán este año a más de 25 millones de personas, entre ellas 11 millones de adultos mayores, según cifras del gobierno federal”.

De esperarse, las opiniones han marcado tendencia, se cuestiona al expresidente que, con su lenguaje acostumbrado, hizo escarnio de todos aquellos cuyo beneficio aportado por los diversos programas sociales les ha servido como un paliativo en su calidad de vida, lo aberrante de estas declaraciones son el hecho de haber denominado, peyorativamente, a estas personas llamándolos “güevones”, así como definirlos como una carga para el país.

Todo lo dicho y lo encontrado le han abonado a la aspirante presidencial una carga que será muy difícil revertir y que, con seguridad, serán el reflejo del resultado de las encuestas cuyo pronóstico le será adverso; sobre todo si las encuestas se las aplican a todos los que reciben los apoyos de los programas sociales, dicho de otra manera, que les pregunten a los adultos mayores, los jóvenes y las familias que tienen en su interior una persona con discapacidad.

Bajo estas condiciones, cualquiera que tenga sentido común puede darse cuenta que la propaganda y la publicidad que pudiera conseguirse con estas acciones y actitudes, solo le favorece a la parte antagonista, que no habrá de necesitar; realizar otro tipo de acciones para desvirtuar lo ya dicho, por lo tanto, es posible que los demás aspirantes no permitan o prohíban este tipo de ayuda, así lo dijo la vox populi.