Anatomía de lo social | Carreteras

La conciencia del peligro es ya la mitad

de la seguridad y de la salvación.

Ramón J. Sénder





Transitar bajo cualquier circunstancia por las carreteras de Tlaxcala, bien sea por trabajo, estudios o placer, se ha convertido en toda una odisea, en virtud del exagerado número de vehículos que las usan y que, obviamente, se constituyen en un peligro latente en cuanto no se toman los cuidados pertinentes, en consecuencia, se genera la posibilidad de sufrir o provocar algún accidente; de ahí la importancia de considerar una serie de factores que habrían de reducir, hasta eliminar, cualquier contingencia por el exceso de velocidad, o hasta cualquier tipo de siniestro provocado por la imprudencia.

Bajo esta premisa, se fundamentan los criterios para realizar un tránsito seguro, que puedan garantizar la tranquilidad de viajar sin sobresaltos; por eso, es deber orientar sobre los comportamientos que deben seguir los viajeros frecuentes, así mismo, considerarse como una aportación para el beneficio colectivo; sin duda, deben existir incontables opiniones, aunque siempre habrá las que son más sobresalientes. Entonces para quienes tienen una rutina perfectamente definida deben observar en sus viajes las medidas precautorias establecidas en las normas o leyes de la secretaria del ramo y que, muchas veces, son dejadas de lado.

Primero, antes que otra cosa, se debe revisar que el vehículo se encuentre en estado óptimo para hacer el viaje, revisar el motor y la presión del aire en las llantas, es obligatorio, pues eso, además de ofrecer tranquilidad, presupone un viaje seguro y sin contratiempos. El manejo defensivo es otro criterio perfectamente definido, es decir, aquí se debe cuidar la velocidad, ocupar el carril correspondiente, no pretender rebasar cuando haya la llamada línea continua, comúnmente vista en las curvas y pendientes, llamadas “curvas horizontales”.

Sin duda, una de las preocupaciones es la que se refiere al exceso de velocidad, pues la prisa por llegar al destino propicia, o puede ser, la causa de algún accidente; luego entonces, el llamamiento es que se deben considerar las distancias y los tiempos de tránsito para salir con anticipación para el inicio del viaje y llegar con puntualidad hacia donde se dirigen.

Una de las recomendaciones más destacadas e importantes es la de evitar, si tiene que viajar, el consumo de bebidas embriagantes, pues eso le abona en un alto porcentaje a las posibilidades de provocar un accidente de consecuencias fatales, dañándose en lo personal y hasta lastimar a terceras personas que tuvieron el infortunio de cruzarse con alguien que va en malas condiciones para manejar.

En una justificación muy rudimentaria, por “desvirtuar” la orientación del comentario respecto del uso de los caminos para viajar, se debe mencionar no solo las carreteras federales mayormente utilizadas, sino también aquellas cuyos costos son exagerados y que de alguna manera merecen un señalamiento por incumplir lo que, se supone, deben ofrecer; esta referencia se orienta especialmente a las carreteras donde el costo es altísimo y que, en consecuencia, su servicio no lo vale, dicho de otra manera, las carreteras que cobran peaje deben de ser supervisadas con frecuencia para evitar las incomodidades de los usuarios.

Luego entonces, más allá de pagar el peaje, las carreteras están obligadas a ofrecer, entre otras cosas, un seguro para el viajero, la infraestructura debe estar impecable, por eso se cobra, la observancia permanente para, en su caso, auxiliar a los conductores cuando su vehículo sufra algún desperfecto; de igual manera, se entiende que los tiempos de tránsito deben ser menores a los que se tienen en otro tipo de carreteras.

Bajo estas consideraciones, el mismo reglamento de las carretas de peaje señala una serie de beneficios que se aportan en cuanto se hace un pago, por ejemplo, se dice que el cobro del peaje es con el fin de financiar el mantenimiento, la construcción y mejora de la infraestructura vial, entonces, esta recaudación se traduce en fondos para garantizar que las carreteras se mantengan en buenas condiciones y puedan ser utilizadas de manera segura y eficiente.

Más de las “razones” para cobrar el peaje son sobre los costos de construcción y mantenimiento, además con esto se recupera lo invertido y se pueden financiar otros proyectos. También permite, así lo dicen los concesionarios o sus administradores, que, en virtud de la demanda, se necesita ampliar y expandir las carretas para mejorar la capacidad de las mismas carreteras. De igual forma se usan los recursos obtenidos en la conservación y reparación, toda vez que sufren desgaste por el tránsito vehicular.

Finalmente, después de las recomendaciones para los viajeros y de los señalamientos sobre el deber ser de las carreteras, ojalá y las autoridades correspondientes realicen supervisiones frecuentes hasta donde les corresponda, obvio en el estado, pues solo basta hacer un recorrido por el Arco Norte, en el tramo de Sanctórum a Texmelucan, para ver todas las deficiencias que tiene, las reparaciones son un remiendo, los tiempos de viaje se duplican en comparación con la carreta federal, las bolas de metal instaladas en diferentes tramos provocan descomposturas en los vehículos, en fin, aparte de las responsabilidades de los conductores habrá que checar las condiciones en que se encuentran nuestras carreteras.