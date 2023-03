Anatomía de lo social | Castigo y jubilaciones

El primer castigo del culpable es que su conciencia lo juzga y no lo absuelve nunca.

Juvenal

Acumuladas las acusaciones al exgobernador de un estado fronterizo, finalmente las autoridades de los Estados Unidos lo sentenciaron a nueve años de prisión, acompañado de una serie de beneficios por haber aceptado los delitos que se le imputaron, esto en razón de haberse declarado culpable, aceptando ser, entre otros delitos, responsable de lavado de dinero y recibir millonarias cantidades en dólares, bajo la etiqueta del soborno. Entendiéndose esta forma de aplicación de la justicia como muy ventajosa por los infractores, es decir, la colaboración ofrecida a las autoridades norteamericanas, la declaración de culpabilidad, a pesar de ser 11 los cargos, así como la devolución de algunos millones de dólares, le consiguieron una muy reducida pena de tan solo nueve años.

Desafortunadamente para el personaje señalado, deberá ser extraditado cuando concluya su castigo en el vecino país del norte, pues deberá rendir cuentas a la justicia mexicana por su “presunta” responsabilidad en actividades delictivas y vínculos con el crimen organizado, así como el enriquecimiento ilícito. Bajo esta circunstancias de aplicación e interpretación de la justicia, puede suponerse que podría ser una colaboración compartida entre México y los Estados Unidos, desde luego en lo relativo al combate a la delincuencia, involucrándose a quienes han sido o son partícipes, desde el poder político, en este tipo de situaciones; también se dice que puede ser el preludio para exigirle cuentas a quien nombró y sostuvo a un exsecretario de seguridad pública, hoy sujeto a los procesos penales correspondientes.

En este mismo sentido, se supone, además, la posibilidad de fortalecer las leyes para enfrentar la impunidad y la corrupción, terminar con el tráfico de armas y el lavado de dinero; sobre todo, exigir, en estas acciones bilaterales, el cumplimiento de compromisos que pudieran adquirirse para enfrentar y eliminar, cuando menos reducir la incidencia, estos fenómenos tan arraigados en los contextos señalados.

Aprovechando el comentario, y en una analogía quizá mal interpretada, la aplicación de la justicia en otros términos, lugares y tiempos, suele ser muy exagerada, es decir, se somete a leyes que en sus sanciones dañan no solo los derechos humanos de las personas, sino, además, a todo cuanto les rodea, familia, trabajo, relaciones interpersonales, etc, etc… como un ejemplo, hace algunos ayeres en un medio de información local se publicó, con la imagen y la prueba del delito, a quien, por cualquier circunstancia, se había apoderado de un borrego, imputándole el delito de abigeato, sin embargo, a pesar de haber devuelto lo “robado” no recibió el perdón ni el duro castigo aplicado en una pena corporal.

Sin hacer una apología del delito, sí es importante que las leyes sancionatorias puedan también revisarse, adecuarse y, en su caso, modificarse de acuerdo a las formas en que se llegan a cometer las infracciones, pues ciertamente los castigos rebasan en mucho la comisión de las infracciones. Justo es entonces, todo se haga conforme a darle a cada quien lo que le corresponde.

En otro orden de ideas, un tema que resulta recurrente, por importancia para quienes se encuentran en este supuesto, es el de las pensiones, pues a pesar de ser un derecho legítimamente ganado, aún siguen existiendo grandes diferencias en cuanto a las determinaciones legales y a las cantidades designadas para los jubilados; de alguna manera la comparación, tal vez, sin mucho sustento, habrá que, una vez más, someterse a los procesos legislativos correspondientes para mejorar las condiciones actuales en este rubro.

Desde luego, las consideraciones deben partir de las causalidades, por ejemplo, de las condiciones financieras del país, de la edad de las personas, de los tiempos de cotización, así como de los porcentajes estimados según el cargo o trabajo desempeñado, así como los tabuladores establecidos.

Actualmente, para poder jubilarse se deben tener más de sesenta años, cuando en otros tiempos solo eran suficientes treinta años de servicio y cincuenta y cinco años de edad; estas reglas en la operación se fueron debilitando en función del crecimiento de la tasa de futuros pensionados, razón que dio fundamento al aumento en los tiempos y el establecimiento de un tabulador. Ante las circunstancias, fue necesaria la modificación legal, para determinar cuánto debería recibir un trabajador “jubilado” después de haber hecho sus trámites para ello, junto con el aumento paulatino de la edad para las jubilaciones.

Con todo esto, en comparación a otros países, donde un jubilado cobra hasta cuatro mil euros (84 mil pesos), en otros se cobran 500 euros (10 mil pesos), diferencia notable, que se hace evidente también en nuestro país, por eso, preconizando cualquier cambio en beneficio de los trabajadores, debe ser imperioso el ajuste de todo el sistema que regula las pensiones y las jubilaciones para que, en justicia, se le otorgue a los que dejaron de prestar un servicio laboral, sea hombre o mujer, puedan disfrutar de los beneficios que se merecen por tantos años de trabajo.

Por último, que se informe sobre los más de cinco billones que administran las afores, de igual manera que estas administradoras de los fondos para el retiro rindan cuentas a los trabajadores, quienes son los que aportan este denominado ahorro.