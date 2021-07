Anatomía de lo Social | Confusiones

La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas.

Isaac Newton

En la vida de la gente común, como en la gran mayoría del pueblo, ocurren acontecimientos tan cotidianos, aceptados por la simpleza de sentirlos, vivirlos o padecerlos, sin embargo en su hacer, también se presentan de diferentes formas, sea bien por el discurso oficialista o quizá en sus repercusiones, afectando no solo el comportamiento, sino además, en la forma de interpretarlos, en este sentido ante las circunstancias se generan las grandes confusiones, ocasionando la atomización de las formas y los estilos de vida, sin considerar, en muchos casos, la seriedad en que deben enfrentarse.

Solo para ilustrar, se harán algunas consideraciones, vinculadas en una realidad vigente, desde luego, existen muchas otras variables, sin embargo, así se espera o se entienda, las hay de mayor significancia; por ejemplo; tenemos la magnificada pandemia, en unos casos ignorada y en otros hasta despreciada, sin consideración a la auténtica gravedad de esta maligna y trágica "enfermedad" causante de millones de muertes, por donde quiera que ha sido su paso.

En este sentido, el argumento primario, después de contar con una fórmula, implementada bajo el supuesto de encontrar entre la población la respuesta esperada, los objetivos, medianamente se consiguieron, pues ni la sana distancia, ni las exigencias de tomar las medidas preventiva s orientada al cuidado de la salud, hicieron mella en la conciencia de la población, a pesar de saber del peligro existente.

Con la intervención del Gobierno, como una obligación, se adquirieron millones de dosis del biológico para aplicarse en los diferentes rangos de edad, se distribuyeron geográficamente las zonas para ello, se convocaron a las instituciones de salud, así como al ejército, para convertirlos en aplicadores, en consecuencia, las personas que le dieron crédito al virus, se vacunaron siguiendo un orden en las cosas; desafortunadamente, en lo que parecía un ejemplo de organización, por el orden de las cosas, hoy, parece es toda una anarquía, pues da igual si el calendario fue establecido para respetarlo, hoy se puede observar, que en cada zona, en cada lugar, no se ha respetado, lo mismo puedes tener 39 años o cincuenta, puedes ser vecino del lugar o ajeno, así como también la pésima entrega en tiempo para la vacuna, se ha podido observar, también, como se inicia después del horario, y como se vulneran los criterios respecto de las edades de los demandantes.

Con esto se tiene para construir las confusiones entre los usuarios, a tal grado de no saber, ni cuando les toca, o si deberán, todavía, vacunarse, pues ante el anuncio de una nueva mutación del virus, mucha gente, aunque no se crea, ha dicho que mejor ya no asistirá pues no sabe si la vacuna actual siga siendo lo mejor.

Para completar el cuadro, de las confusiones, los medios de comunicación, se encargaron de difundir los partidos de futbol de la Eurocopa 2020 y algunos de la Copa América, en el primer caso, cuando se transmitió la final, el estadio estaba repleto de espectadores, luego entonces sigue la malignidad o solo se ha dispersado en los países pobres; en el segundo, aunque no hubo llenos, si se notó la presencia de aficionados sin tomar las precauciones pertinentes, entonces no se sabe que se debe hacer en este gravoso asunto.

Por otro lado, quizá como consecuencia del anterior, las tan esperadas clases presenciales, al parecer tendrán un nuevo compás de espera, pues con la aparición de la variante Delta, y la mediática forma de presentarlo, según por su letalidad, ha ocasionado grandes confusiones, no solo entre los estudiantes, sino entre la sociedad en general, pues la gran mayoría ya estaba de acuerdo en que los alumnos regresaran de nuevo a las aulas.; ahora con esto, seguramente, habrán de tomarse nuevas decisiones, pues si es como se dice, los cuidados deberán ser más extremos.

De cualquier forma, en sus afectaciones colaterales, no se han podido determinar cuáles serán las estrategias que, tienen que desarrollar las autoridades del ramo para poner al corriente a los educandos, pues la pandemia, aunque se diga lo contrario, provocó deficiencias en todos los procesos de aprendizaje, deserción en altos porcentajes; gastos por el uso de la tecnología, y desencuentros de los actores que forman parte del sistema educativo ; bueno para cerrar el asunto, la declaratoria del ejecutivo al anunciar el regreso a clases en agosto, al parecer, minimiza la presencia del virus "moderno".

Como quiera que sea, la salud y la educación, entre otros asuntos, se encuentra permeada de grandes confusiones, pues ya no se sabe, si es cierto o no pues las palabras y las acciones parece que dicen todo lo contrario.