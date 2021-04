Anatomía de lo Social | Conveniencia

No hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa.

Como para entender, dicho de alguna manera, la evolución de las omnipresentes tiendas de conveniencia, pueden considerarse algunos aspectos sobresalientes, por ejemplo, entre otros, su crecimiento exponencial, sin el menor control, si alguna vez lo hubo, pues la facilidad para encontrarlos, han rebasado los límites, del urbanismo, sin que al parecer exista alguna autoridad para regularlos; sobre todo cuando se construyen en zonas de alto riesgo para quienes tienen la necesidad de transitar por esos lugares.

Por esa forma tan irresponsable de apertura, han ocurrido algunas tragedias, pues los espacios para estacionar no cuentan con las medidas apropiadas para ello, mucho menos para realizar las maniobras de salida, pues se encuentran en el limbo de carreteras de vía rápida o de mucha circulación vehicular; por eso, tiene que resultar imperioso verificar como la multimillonaria cadena de tiendas logra con mucha facilidad conseguir los permisos correspondientes; esta sería como una primera observación.

Sin duda, también, para quienes han hecho de sus vistas a esas tiendas de conveniencia, una forma de consumismo elitista, se convierten en destructores de los pequeños comercios, por ello las tienditas de la esquina han perdido su capacidad de atención y respuesta hacía sus antiguos compradores; muchos de estos pequeños negocios han tenido la necesidad de cerrar por no encontrar la fórmula para enfrentar las “ofertas” de ese monopolio comercial.

Obvio, el desacuerdo, existe, quizá, por el desconocimiento de su naturaleza, donde os propietarios, o propietario está vinculado con una empresa refresquera, que acapara las ventas en las bebidas de cola; además de ser una de las principales consumidoras del agua nacional a precios totalmente absurdos y arbitrarios, pagando centavos por litro, multiplicándolos por el simple hecho de azucarar y colorear el agua; lo peor es cuando al pueblo le cobra el servicio, entonces resultan pagos exagerados, sin comparación con las embotelladoras de referencia.

Aunque se argumente que el grupo Fomento Económico Mexicano, es de capital principalmente mexicano, no significa que se a hoy en día una empresa que perdió su originalidad primera, que era la venta de cerveza, posteriormente se hicieron algunos agregados con otro tipo de productos, algunos considerados de primera necesidad; en el proceso, se ha convertido, en una institución bancaria, emite tarjetas para realizar operaciones, dejando al final, el otro giro de actividades. Bueno, el cuestionamiento entonces, en función a su desmedido crecimiento, a la opacidad de las autoridades para reglamentar sus operaciones, a lo inviable de las construcciones en zonas de peligro, y lo más importante es la de constituirse en un banco sin tener, así se aprecia, el más mínimo control sobre sus operaciones, muchas veces arbitrarias.

Se estima que, en esas tiendas, se realizan o de cada diez depósitos bancarios, a través de sus 19 mil sucursales, (La jornada 22/04/2021), además del vínculo establecido con otras entidades bancarias, hasta instituciones de gobierno; es decir, se observa cierta perversidad para el manejo de millones de pesos sin que sea supervisada y controlada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en consecuencia se notan los malos manejos de este monopolio, junto con las autoridades que sean correspondientes.

Por otro lado, aunque bajo el supuesto de ser una empresa que atiende en cualquier horario, así como día de la semana, también tiene muchas deficiencias, llamadas políticas, pues si pretende hacer alguna recarga de teléfono, resulta que no tienen sistema, si quiere hacer un retiro de dinero, le informan que no cuentan con esa cantidad, cuando por necesidad acude a ese tipo de lugares, entonces, hasta su dinero, se encuentra en restricciones para retirarlo, peor aún si el remitente lo envió de otro estado o de otro país, de cualquier forma le aplican una estratosférica cantidad, como comisión por depositar o retirar. Así es que, mis apreciables lectores, si usted es un consumidor nato en estas tiendas OXXO, no se olvide que está haciendo más rico al rico y ayudando, además, a la desaparición de fuentes de trabajo y de ingresos a las familias mexicanas.