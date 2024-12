Anatomía de lo social / Créditos y aguinaldo

Hay algo de servil, de turbio, en el hogar que se mantiene de préstamos y deudas.

Henrik Johan Ibsen





Particularmente en esta temporada del año, cuando la gran mayoría de las personas recibe una gratificación por los servicios prestados en las instituciones o las empresas, muchas veces ese dinero recibido, o por recibir, se ocupa para saldar algunas cuentas pendientes por diversos motivos, también puede ser el inicio de un nuevo endeudamiento; cuando las expendedoras de bienes o servicios ofrecen grandes facilidades para adquirir todo aquello que presume utilidad inmediata, es fácil adquirir una deuda a través del uso de una tarjeta de crédito, hábil y fácilmente, ofreciendo grandes ventajas de compras, en especial aquellas que son a crédito. Esta es una fórmula de mantener cautivos a todos los que se dejan subyugar por tantas oportunidades de compra.

Aunque se le atribuye la creación de las tarjetas al vecino país del norte, obvio, a una persona en específico, esto se convirtió rápidamente en un instrumento como medio de pago, sustituyendo temporalmente el uso de dinero en efectivo, desde luego, en su proceso de mejora las tarjetas ofrecieron la posibilidad, además de comprar a crédito, de obtener dinero en efectivo, para después devolverlo en un tiempo determinado con el consabido interés, esto permitió a las instituciones bancarias incrementar su cartera de clientes que, por consecuencia, eran quienes fortalecían el poderío económico de estas casas de préstamo, sin soslayar sus otras áreas de generación de más dinero.

Solamente como un comparativo muy rudimentario, en algunas décadas pasadas ya existían los créditos y los réditos, que surgían de la adquisición de aquellos productos que se ofrecían de casa en casa, específicamente eran los enseres de cocina y ropa; con la deuda, casi a la palabra, se establecían las fechas de pago, así como el interés añadido en el precio del producto, entonces no eran los despachos jurídicos que en la actualidad hostigan a los llamados morosos, más bien eran los aboneros que anotaban en una tarjeta el récord de los pagos efectuados, en ese tiempo, el cuidado que se tenía por las ventas en abonos era que, al momento de comprar, se exigía un adelanto, mismo que representaba casi el total del costo lo que se compraba, de alguna manera puede decirse que si alguien se retrasaba o se cambiaba de casa para no pagar, el vendedor ya tenía asegurada su ganancia, además de ser notable el éxito de estos personajes que, después de usar una bicicleta para sus cobros, la cambiaban por una motocicleta.

Aunque pareciera muy simple, la anécdota puede representar la forma de cómo hoy en día las personas no reciben los productos en casa, sino que personalmente van a las tiendas departamentales para comprar lo que, a su juicio, les será de mucha utilidad.

Regresando a lo sustantivo del comentario, existe un círculo perverso entre quienes ofrecen una tarjeta de crédito, de cualquier banco o tienda departamental, resaltando los grandes beneficios que representa el contar con uno de estos “plásticos” y de convertirse en uno de los clientes preferentes por todas las garantías otorgadas, desde luego este es el modo de “enganchar” a los ilusionados clientes, especialmente cuando se compra a meses sin intereses, disfrazando el precio real a uno que, no se puede negar, sorprende al posesionario de la tarjeta e inconscientemente se deja manipular para comprar.

Ante lo aparentemente inevitable, entonces se deben tomar algunas providencias para no incurrir en el placer que causa comprar con una tarjeta, bajo esta consideración se deben tomar en cuenta las necesidades para la elección de una tarjeta, sea bancaria, departamental o de otra índole; en este sentido, además, se debe usar de manera responsable, es decir, no comprar trivialidades, porque llega a ocurrir que todavía no se termina de pagar cuando lo comprado ya no tiene utilidad, también hay que considerar que más adelante se tiene que pagar una comisión o cuota anual, a veces no comentada por lo expendedores, de igual forma las comisiones por el uso de la tarjeta y el retiro de efectivo en alguno de los cajeros disponibles para este fin; por eso es importante estar al tanto del pago de comisiones, y por la emisión, renovación y mantenimiento de la tarjeta, en lo particular cuando no toma en cuenta estos aspectos de cuidado, también suele pasar que se les endosa un seguro de vida que nunca fue solicitado, aunque sí será cobrado.

Desde luego, se debe reconocer que hay quienes hacen un uso responsable, sirviendo para solventar algunas necesidades cotidianas y pagando oportunamente el dinero recibido en físico o en especie, por otro lado, es importante tener un fondo, indispensable, para cuando el tiempo de cumplir con el adeudo tenga el término acordado.

Hay quienes, para evitar el endeudamiento, tienen la posibilidad de ahorrar para que, cando sea oportuno hacer una compra de un bien o servicio, no tengan la necesidad de usar el dinero ajeno, aunque el ahorro, en este caso, parece importante, en muchas ocasiones no se puede lograr, pues se supone que el remanente de los gastos cotidianos debe guardarse para cualquier imprevisto.

A manera de conclusión, en esta parte del tiempo, respecto al fin de año y el aguinaldo, es importante señalar que no necesariamente se necesita comprar cosas con dinero prestado, como tampoco pueden comprarse cosas con el dinero recibido por concepto del “aguinaldo”, lo mejor es usarlo en todo aquello que es de beneficio para la familia.