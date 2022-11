Anatomía de lo social | El Buen Fin

No compres nunca lo que te sea inútil bajo el pretexto de que es barato.

Thomas Jefferson

Aunque se dice que la implementación del Buen Fin fue una iniciativa del gobierno, esta es la doceava edición, la primera se realizó entre el 18 y el 21 de noviembre del 2011, en la realidad es una imitación del Black Friday norteamericano, además, la idea imitativa surge de un grupo de empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, en asociación con algunas autoridades gubernamentales de la época, junto con algunas organizaciones del sector privado, así como de algunas instituciones bancarias; con el propósito de reavivar la economía mexicana, además de apoyar a los consumidores a comprar cosas a un precio más bajo a lo establecido normalmente.

Evidentemente, la naturaleza de este modelo mercadológico, se finca en un aspecto primario para beneficiar a quienes ofrecen sus productos, empresarios y comerciantes, después, a la sociedad consumidora, bajo el supuesto de apoyarlos en su economía, para eso, se sirven de estrategias publicitarias, cautivadoras y promotoras del entusiasmo de las personas para gastarse su dinero en este periodo temporal, esto es notable en cuanto se venden enormes cantidades de cosas, bajo el pretexto de grandes descuentos.

En perfecta sincronía, tanto los oferentes de productos, bienes y servicios, como las instituciones crediticias, se complementan para proporcionar todas las facilidades posibles a los consumidores, estableciendo periodos de pago y bonificaciones, es decir, usted compra y le hacen un “importante” descuento porcentual, luego cuando se paga, en los famosos meses “sin intereses” quienes ganan son, justamente, quienes venden y aquellos que prestan el dinero para comprar.

Desde luego, hubo algunas previsiones para comparar los precios de los productos para adquirir, en este sentido, se ha escuchado que primero se les aumenta de precio, se deja pasar un tiempo prudente con la intención de que los futuros compradores se guarden en la mente un precio establecido, luego, justo cuando se inicia el periodo del Buen Fin, se reducen los precios a su valor original, incluida ya la ganancia; luego entonces, se percibe una manipulación de la mente, cayendo fácilmente en esa aparente disminución de precios.

No se puede soslayar que, a pesar de haberse establecido una anualidad para realizar esta etapa de compra-venta, hubo algunos expendedores de productos que hicieron el pre Buen Fin, dicho de otra manera, se adelantaron a las fechas para ganarle consumidores, es un supuesto, a los que decidieron cumplir con el calendario señalado.

En términos de dinero, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco servytur), se estima que las ventas en tiendas de autoservicio, departamentales, se tendrá una captación de más de 106 mil millones de pesos, una participación de 40 mil empresas en 220 mil puntos venta, desde luego, los registrados para este evento; sin consideración de aquellas que actuarán de acuerdo a sus intereses particulares: en un adicional, se dice que las cosas más compradas son ropa, zapatos, artículos de moda, electrónicos y electrodomésticos; por lo tanto, se puede decir que estas son las causas del sobreendeudamiento, por el afanosos empeño de comprar las aparentes ofertas encontradas.

Para hacer una valoración de lo que representa la aparente reactivación económica, todavía no existen mecanismos reales para determinarla; sin embargo, se dice que apenas representa un 7% de “ganancias”, quedándoselas las grandes empresas y los bancos.

De cualquier manera, más allá de las cuestiones económicas y estadísticas, el Buen Fin tendrá el mejor de los recibimientos; la gente ya se apresta a endeudarse, quizá una mayoría, pues es seguro que hay personas con la solvencia suficiente para comprar al contado, sin necesidad de adquirir una cosa, aunque sea fiada.

A pesar de lo que pueda decirse, tal vez no haya recomendaciones ni sugerencias que valgan, de cualquier manera, no se debe olvidar, en caso de algún abuso, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) para demandar solución, o devolución, en caso de no encontrar satisfacción de lo adquirido.

Finalmente, hay cosas inevitables, aprovechadas debidamente por todos, obvio, los que esperan el Buen Fin, se aprovechará el puente largo de la semana siguiente, el adelanto de los aguinaldos, circunstancias suficientes para gastar lo que se esperó durante un largo año; por ello, ahora se debe de tener cuidado que en los lugares de expedición y venta, se cumpla con la calidad de lo ofertado; también es importante para quienes han hecho una moda de comprar por internet, se debe verificar que la empresa tenga una página original donde se anuncia, para no caer en trampas, que al final pueda ser la causa de la pérdida del dinero.

Después de lo advertido, quienes ya tienen planes para comprar, háganlo cuidadosamente, sin comprar superficialidades, evitar a toda costa caer en los engaños de ofertas mal presentadas y, por supuesto, ser cuidadosos en esta temporada del Buen Fin.