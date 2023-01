Anatomía de lo social | Fumadores

De los fumadores podemos aprender la tolerancia. Todavía no conozco uno solo que se haya quejado de los no fumadores.

Alessandro Pertini

Aunque es un problema serio para la salud, el consumo de tabaco enfrenta ahora las consecuencias por las restricciones establecidas en la nueva ley antitabaco, desde luego, las controversias generadas por la misma, es decir, las posturas, pueden clasificarse de diversas maneras, aunque, así lo parece, se destacan, principalmente, los asuntos económicos y, por supuesto, del bienestar de quienes son fumadores pasivos; desde esta perspectiva, las inconformidades por parte de las empresas tabacaleras se han manifestado en razón de las pérdidas millonarias al entrar en vigor esta renovada ley.

La prohibición acota la gran mayoría de las formas publicitarias que sugieren no solo la compra, sino también el consumo, en consecuencia, se dejarán de observar las imágenes de una gran cantidad de marcas, cuya variedad eran muy atractivas para los fumadores, en este sentido, los jóvenes no podían exentarse de comprar, bajo la sugerencia, no solo de fumar, sino, además, de probar los sabores artificiales agregados al tabaco, sin importar el origen químico y dañino del cigarrillo.

Aunque ya se dio inicio a la vigencia, las amenazas de buscar el amparo de la justicia por parte de los empresarios, se ha manifestado a través de diversas declaraciones mediáticas, por insistir en que la imposición de la Ley General para el Control del Tabaco les ha ocasionado grandes pérdidas, traducidas en dinero; en este sentido, han ignorado hábilmente los crecientes daños provocados por sus productos, luego entonces, la preocupación no incluye a quienes se ven afectados por consumirlos.

Estadísticamente se aduce que se afectarán a los dos millones de empleos generados y de los comercios expendedores, considerándose en un 15 % el ingreso producto de las ventas de cajetillas de cigarros, ni qué decir de los establecimientos donde se permitía el consumo en áreas específicas, separados de otros clientes, evitándose la contaminación y el olor provocado por el humo.

No se puede soslayar el hecho que desde el 2008 se había prohibido el consumo de cigarros en hospitales y escuelas, cuyas pretensiones fueron el de evitar cualquier tipo de riesgo de los estudiantes y pacientes que se encontraban en esos lugares públicos, la medida, en sus inicios, fue rechazada, paulatinamente aceptada por los beneficios alcanzados.

Más allá de lo establecido legalmente, las controversias continúan, en algunos momentos se ven rebasadas las opiniones a favor de la medida por aquellas cuya postura reprueba, bajo el argumento de que se lesionan los derechos humanos, al impedirles la decisión de fumar a costo de la propia salud. Peor aún, cuando se han ampliado las áreas y lugares prohibitivos. Abarcándose ahora las playas, los estadios, terrazas, específicamente determinados como áreas de concurrencia colectiva.

En términos más particulares, para quienes asisten con cierta frecuencia a divertirse en los famosos antros, la medida, parecerá, tendrá también efectos adicionales cuando quienes, además del baile y la copa, la asocian con el placer de fumar, por eso también se argumenta que se verán afectados los negocios dedicados a este giro; dicen quienes saben que entonces la asistencia a este tipo de centros de diversión propiciarán una merma considerable en sus ingresos.

En contrasentido, la posibilidad, como también se ha dicho, de facilitar el mercado negro en la venta de cigarrillos, se reduce prácticamente a nada, porque las restricciones también estarán permeadas de grandes impedimentos, traducidos en muchos casos en dinero. Por otro lado, sin defender la causa, es específicamente notable la venta de este producto en términos unitarios, de alguna manera esta forma de adquisición tiene dos beneficios, así se ha escuchado, por un lado, le permiten un pequeño ingreso al vendedor, pero lo más notable es en cuanto el fumador ya no compra una cajetilla, reduciendo a límites muy considerables el gasto y el control de la fumadera.

Evidentemente, en este comentario particular se “defiende” el objetivo principal, cuidar la salud, no solo del que fuma, sino además de todos aquellos cuya cercanía o presencia con alguno o algunos consumidores lo convierten fumador pasivo, causándoles daños, en muchas ocasiones mayores que a un sujeto fumador activo; sin menospreciar los datos respecto de la gran cantidad de muertes provocadas por el consumo de tabaco.

Sin duda, lo más relevante de estas adecuaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, será lo referente a la salud, reduciendo sustancialmente las muertes causadas por el enfisema pulmonar, enfermedades cardiovasculares, entre otras; de igual manera, las limitaciones en los espacios ayudará a evitar que las personas de cualquier edad vayan fumando en la calle, “molestando” a quienes se encuentran cerca de ellos.

Ojalá que la lucha por limitar el consumo del cigarro aporte los beneficios esperados, que la nula publicidad en cualquier medio y forma le abone a esa lucha por cuidar la salud de las personas, así como su economía; desde este punto de vista, se puede suponer que, junto con las sanciones económicas, se estará reduciendo el número de fumadores.