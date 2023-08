Anatomía de lo social | Libros de texto gratuitos

Es un buen libro aquel que se abre con

expectación y se cierra con provecho.

Amos Bronson Alcott





Ha sido una constante caminar bajo la crítica de las actividades que, por naturaleza, tienen su fundamento en la Constitución como en el caso del Artículo Tercero, lo lamentable es la afectación de quienes no tienen culpabilidad alguna, quedando al arbitrio de intereses particulares, bañados de “política”, haciendo omisión de todos los elementos y factores que forman parte de un sistema, en este caso del educativo; al pretender vetar un derecho de los niños y niñas para tener sus libros de texto gratuitos, condicionando, según las leyes, a la modificación de los contenidos, otorgándoles un tiempo tan irracionalmente alcanzable que, en consecuencia, afectaría el inicio del nuevo ciclo escolar.

Si bien es cierto que existe la posibilidad de encontrar errores en la forma, también es cierto que muchos de los críticos se basan en comentarios hechos por personas cuya formación académica les permite argumentar, justamente aquellas partes donde, suponen, existen esas deficiencias, sin embargo, hay quienes haciendo uso de los medios informativos cuestionan los contenidos sin conocerlos, y solo lo basan en citas textuales, tomadas en un par de páginas.

Estas acciones son las que lesionan los intereses generales, en referencia los niños y las niñas y pretenden romper con un legado histórico, desvirtuando la realidad objetiva; por eso, debe ser obligatorio, antes de dar opiniones, conocer el fondo y total de los contenidos expresados en los libros de texto gratuitos, de lo contrario se convierten en villamelones, es decir, que hablan con suficiencia de lo que no entienden (adjetivo usado entre la afición de la fiesta taurina), tal es el caso de un periodista de una reconocida televisora de cobertura nacional; en cuyo discurso esgrime, además, que la Nueva Escuela Mexicana tiene el virus del comunismo que convertirá a los estudiantes de la educación básica en esclavos sumisos y esta será la punta de lanza el desabasto, la ignorancia y la sumisión, gran hallazgo.

El mismo personaje, a quien seguramente le escribieron sus líneas, presumió ante la audiencia que la forma en los contenidos de los libros de texto atentan con la cultura mexicana, basada en una conspiración fraguada por comunistas trasnochadores, entre los que se encuentran el director de materiales educativos y un subsecretario de Educación; en comentarios adjuntos arguyó que se atenta contra la religión y la unidad familiar; lo grave es que hizo denostación a la postura ideológica de Paulo Freire, y del que seguramente no ha leído, cuando menos “La pedagogía del oprimido”, un libro clásico para quienes se han formado en todas las áreas del saber y la pedagogía.

Bajo estas premisas, y sin pretender siquiera aparentar un conocimiento de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, es imperioso hacer referencia a un legado, cuya esencia filosófica, enmarcada en el artículo tercero constitucional se refiere a la educación como la obligación que tienen el Estado: Federación, estados, Ciudad de México y municipios para garantizar la educación inicial… hasta la educación superior. Estableciendo que la gratuidad no solo fuera un término jurídico, sino que estuviera al alcance de todos.

En este sentido, desde su naturaleza y organización, se crearon los cimientos para darle toda la importancia necesaria a la elaboración de los libros de texto, así como la distribución a las escuelas del país; en febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó, por decreto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para encargarse de fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características y programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria.

Desde esta perspectiva histórica, así como en ese proceso de evolución y cambios se debe reconocer que en esas diferentes épocas, y a pesar de todos los conflictos hasta hoy presentes, la educación sigue siendo para muchas familias la mejor herencia para los hijos.

En fin, ante tanta desavenencia e inconformidades, todos o casi todos han vivido la experiencia y la emoción de esperar con mucho anhelo, por ejemplo, cuando eran alumnos de primaria en los años sesenta, los libros y cuadernos de trabajo para forrarlos posteriormente de papel manila para que no se destruyera tan fácilmente el empastado, entonces, no había tanta preocupación por los contenidos, de todos modos, el aroma de lo nuevo se convertía en un libro maltratado, muchas veces sin acabar sus contenidos, era como una pedagogía libresca, suponiéndose que mientras más libros, más conocimiento.

En otro sentido y por cuestiones de espacio, después de muchos años, se le pudo dar una interpretación a la imagen de la portada de esos años, explicada por los mayores, dicho de otra manera, la Patria representada por una mujer, con un libro y la bandera nacional, entendida, en particular, como un pueblo culto y de gran identidad; más aún para los tlaxcaltecas, pues la mujer, cuyos rasgos indígenas eran evidentes, fue oriunda de Tlaxco, en el estado, aunque, específicamente, nació en la hacienda de Coaxamalucan de la población de Tetla, hoy del municipio antes nombrado, nacida el 16 de diciembre de 1922; esto es justamente lo que dignifica a un pueblo o nación su identidad, su sentido de pertenencia, su trabajo, su cultura, su inteligencia, su libertad, expresada de mil maneras en los libros de texto gratuitos y no las falsas posturas de adalides defensores, pues en la actualidad ya no se puede adoctrinar a un individuo, al contrario esos hombres y mujeres progresistas han fincado su éxito en los libros de texto gratuitos.