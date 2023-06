Anatomía de lo social | Mis tres amigos, el pago de la tenencia y el cambio de placas

Toda revolución se evapora y deja

atrás una estela de burocracia.

Franz Kafka









A punto de concluir la primera mitad del año, la gente anda apurada para realizar las actividades que son requeridas, por ejemplo, en las escuelas, algunas ya muy adelantadas se encuentran cerrando el ciclo lectivo, organizando la entrega de los certificados correspondientes; en algunos casos, las infaltables ceremonias de entrega de documentos, las celebraciones religiosas y los festejos de felicitación para los hijos que concluyen sus tareas académicas.

También, en otros casos, hay personas que son responsables de estructurar la logística de las visitas de los precandidatos que habrán de contender para las elecciones del 2024; justo este era el tema común, ya las opiniones se encuentran en pleno apogeo, así como la determinación de quien será electo por parte del partido que hoy detenta el poder; polarizada, como siempre, el comentario de los amigos, que por cierto ya nos encontrábamos en el lugar de siempre, aunque nos faltaba el amigo de la beligerancia; justo en ese momento sonó un celular, y el que llamaba era el amigo mencionado, a quien respondió le dijo que estaba a punto de llegar y que venía de hacer su canje de placas en las oficinas de la SCT ubicada donde antes estuvo la zona militar…

Adelantados, el resto del grupo solicitamos se nos sirviera el café y terminaríamos el comentario de los candidatos. Para mí -dijo el amigo de la bonanza- el mejor prospecto es el que tiene una amplia experiencia diplomática y tuvo relaciones cercanas con muchos gobiernos de otros países…

Tal vez sea el paisano, pariente y del grupo de personas mayores quien sea el elegido, supongo sería para darle continuidad al proyecto actual de la transformación -comentó el amigo de la cordura-, con él no existe la posibilidad de rebelarse con el tiempo…

Yo creo -tomé la palabra- que, si se le da continuidad al lema de hacer historia, la elección recaería en una mujer, en consecuencia, sería la primera presidenta, dicen que académicamente está bien preparada, y que además disfruta de la protección del Ejecutivo…

Antes de terminar, apareció el amigo faltante, como siempre, con cara de malos amigos, y de inmediato tomó su lugar, pidió su café y dijo: seguro hablan de política, parece que no hay otros temas, en cualquier lugar ya hasta quinielas están haciendo para ver quién se lleva el premio mayor; pero bueno -se disculpó-, dejemos ese tema para otro día, al fin que todavía tenemos tiempo para eso; mejor déjenme platicar sobre mi odisea de hoy que fui a pagar la tenencia de mi auto, resulta -prosiguió- que llegué a las cinco de la mañana y ya había gente formada para hacer sus trámites, aunque las ventanillas se abrirían hasta las ocho; ahora, se puede decir que hay interés de la ciudadanía por cumplir con este “impuesto”, sin embargo, todo un caos cuando empezaron las actividades, todo mundo preguntando dónde y cuáles eran los requisitos para resolver los asuntos; para eso, cuando me di cuenta, había más de cien personas formadas esperando el llamado…

Sé más objetivo -lo atajaron-, qué quieres decir, esto de los refrendos y el emplacamiento se hace con mucha frecuencia, así es que la gente que no se previene se tiene que presionar porque los tiempos se agotan…

Esta bien -respondió-, primero, a pesar de llegar temprano, solo atienden a cien personas; luego, para cualquier trámite, te tienes que formar aunque solo vayas a ponerte al corriente con tus tenencias, y lo peor, para cerrar el círculo burocrático, tienes que pasar con el “delegado” para que firme una hoja que, se supone, es el visto bueno para que hagas el pago correspondiente…

Lamentablemente -habló el amigo de la mesura- estos procedimientos que deben simplificarse se convierten en un verdadero calvario, lo digo porque me consta, fue evidente la lentitud de la atención, no del personal, había eficiencia y buen trato de las personas de atención al público, sino justamente al tener que pasar por el visto bueno del delegado, y que pareciera, no tiene colaboradores que le apoyen, o si los tiene, pues no los toma en cuenta…

Pues es posible -intervino el amigo de la buena posición económica-, pero todo eso puede evitarse si se hicieran las cosas en su tiempo, yo por eso le pido favor a uno de mis asistentes para que se encargue de todos esos y otros trámites donde se tiene que pagar, así todos contentos…

Puede que tengas un poco de razón -habló otra vez el amigo de la cordura-, pero más allá de lo que es un proceso sencillo, se centraliza en una persona, porque invariablemente tiene que firmar, aquí lo ideal es que la autoridad superior organice y facilite los procesos, es decir, que la ventanilla que cobra tenencia, con requisitos cumplidos y con los tabuladores predeterminados, cobren lo correspondiente, entre impuestos y multas, los beneficiarios de más de sesenta años presenten la credencial que los acredita y se le condone y cobre lo establecido. Dicho de otra manera, que se haga que trabaje la estructura de acuerdo a sus funciones y no solo quede la responsabilidad en el delegado…

Dejemos la burocracia de lado -les pedí-, cambiemos tema y bebamos otro café, pues ya me tocó padecer esto que se comentó…