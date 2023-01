Anatomía de lo social | Mis tres amigos y el INE

Difícil es templar en el poder a los que por ambición simularon ser honrados.

Salustio

Después de un largo receso debido a las vacaciones y fiestas decembrinas, nuevamente retomamos las acostumbradas reuniones de los amigos y, por supuesto, a disfrutar de la charla y el café, casi siempre con la novedad, no del tema, sino de los repentinos cambios de opinión respecto de los acontecimientos cotidianos, por eso, la fuente inagotable de los debates son provenientes de lo que ocurre en el contexto, así como de sus variantes, en consecuencia de la participación de quienes actúan en la sociedad.

Con este pensamiento, solo esperaba la hora, para dirigirme al establecimiento donde ya somos plenamente conocidos, tanto por los propietarios del lugar, y de uno que otro parroquiano, que coincidía con nosotros cuando nos encontramos en el negocio del café. En la espera, nos fuimos juntando en el zócalo capitalino, observando el retiro de los adornos navideños, viejos y desgastados por los años, por eso, se comentó, ojalá, para las siguientes festividades se piense en renovar la imagen urbana, Tlaxcala se lo merece, por muchas razones, entre ellas, por su historia y cultura, por ser la capital del estado, además de ser un centro turístico de mucha importancia, pero bueno, ojalá y así suceda. Ahora, por lo pronto, vámonos ya de aquí, pues se empieza a sentir el viento frío de la tarde…

Instalados en los lugares correspondientes hacíamos unas breves remembranzas de aquellos años, donde todo era tranquilidad, la ciudad no padecía tantas enfermedades como ahora, que ya es, insuficiente para muchas cosas y actividades, así ha pasado con nosotros -dijo uno de los amigos- cuando éramos niños, queríamos ser grandes, ahora que ya somos adultos no quisiéramos que la vida avanzara tan rápido, para poder continuar disfrutando, de las oportunidades que la misma vida se encargado de presentarnos…

Después de los recuerdos, hicimos una pausa para darle un sorbo a la taza de café, ya un tanto fría, primero por el clima y después por la pausa que se hizo para los recuerdos…

Alzando la mano, el amigo de la bonanza, solicitaba la palabra, la misma le fue otorgada con un simple levantamiento del dedo pulgar como símbolo de la aceptación. Después del “protocolo” que les parece si hablamos del INE, para ponernos de acuerdo y, en su momento, podamos darle el aval correspondiente para que pueda seguir con el desarrollo de sus tareas, en especial, por la cercanía del año electoral, aunque, bueno, muchos ya se encuentran trabajando al respecto.

Espera un momento -lo atajó el amigo de la beligerancia- supones acaso que yo voy a apoyar al INE, en sus pretensiones, si es así te equivocas rotundamente, no puedo apoyar a quienes promueven una imagen totalmente contradictoria, hablan de democracia, cuando ni los promoventes han hecho evidencia de lo que pregonan…

Pero es muy importante -refutó el interpelado- te imaginas unas elecciones llenas de anarquía, sin orden y organización, sería un caos, por eso, me parece que debe existir el apoyo a una institución de los mexicanos, para que nos mantengamos como un país democrático y libre en sus decisiones…

Además de todo lo que argumentas, yo te puedo resumir, en pocas palabras, cuales son las verdaderas intenciones de tus defendidos, después de muchos años ostentando el poder, aunque se diga lo contrario, la gran mayoría de los consejeros tienen dos tipos de interés, el primero, es el económico, si te has preocupado por ellos, seguro ya investigaste de las cantidades millonarias que han obtenido como producto de su “trabajo” obvio, tienen razón, en este sentido, pues no será lo mismo vestir con elegancia y comer de las viandas que consume el pueblo. En otra parte para nadie es desconocido el asunto de que la bandera esgrimida tiene diferentes colores partidarios, el eslogan de que el INE no se toca, no hace particularidades, su “movimiento” esta manoseado por una gran diversidad de intereses políticos, que nada tienen que ver con la democracia; evidentemente, de acuerdo a lo que te dije -hablaba mientras miraba a quien le había precedido en la palabra- solo son intereses económicos y políticos, sin consideración alguna a la democracia.

Muy lamentable lo que ocurre y lo que le sigue -habla el amigo con una postura casi ecléctica- en estos momentos ya no se pueden esconder, como en otro tiempo, cuáles son los intereses de los bandos en pugna, el dinero y la política, son dos factores que se establecen para darle a un gobierno y su pueblo, la oportunidad de progresar, de hacer gestiones antes quienes sea necesario para conseguir lo que se define como un programa de gobierno, con la posibilidad de construir nuevas formas, estilos y niveles de vida, sin embargo, también existen quienes se oponen a las formas anticuadas de mantenerse en la magnificencia que se obtiene cuando hay poder; por eso, yo creo -prosiguió- que la participación de la gente debe ser con pleno uso de conciencia, que cuando haya la necesidad de elegir, se haga sin manipulación, solo con las aspiraciones propias de esperar que el estado de las cosas cambien en favor de quienes lo necesitan; por eso también no estoy de acuerdo en tantas frases usadas para confundir a la gente y ganarse la confianza con engaños; lo mejor entonces es la participación colectiva sin caer en las tentaciones puestas por las personas que buscan interese personales y no de beneficio colectivo…

Sin tener ningún acuerdo, decidimos tomar una nueva taza de café sin esperar a que se pudiera enfriar…