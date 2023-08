Anatomía de lo social | Mis tres amigos y el inicio de las clases

La tarea del educador moderno no es podar las selvas, sino regar los desiertos.

Clive Staples Lewis





Por asuntos de trabajo me encontraba en la capital esperando la hora para reunirme con mis amigos, previo, se lo había comentado a mi amigo de la concordia, el siempre dispuesto a resolver cualquier malentendido entre los amigos; en atención, me invitó a desayunar, siempre y cuando fuera a su casa, allá por Las Ánimas, colonia donde tenía su residencia; como siempre, un buen anfitrión, con la mesa ya dispuesta y con los alimentos preparados por su esposa, por cierto compañera de la preparatoria, nos dispusimos a consumirlos.

En la sobremesa, hizo algunos comentarios y afirmaciones: Viste cómo ha crecido esta parte de la ciudad, se ha convertido en una zona muy popular, con casi todos los servicios, y la comunicación vial te lleva a diversos sitios, desde una plaza comercial, como a la basílica de Ocotlán, entre otros lugares, además que te queda a cinco minutos del centro de Tlaxcala.

Tienes razón -le respondí- solo que a pesar de ser un lugar con tanta gente, tiene un serio problema, por ejemplo, los accesos por el lado del bulevar que te lleva a la estatua de Tlahuicole, se encuentran en pésimas condiciones, muchos baches, sin señalamientos del peligro, ni la presencia de las autoridades para que hagan las reparaciones correspondientes, algunos de esos hoyancos han sido rellenados con escombro por los vecinos, eso es evidente, o bien le han puesto llantas de advertencia, pero ahorita que yo venía para acá, más de tres vehículos cayeron en esas trampas; tienes razón -respondió- ya se presentaron la quejas en el ayuntamiento y, hasta hoy, después de muchos meses, cada día se ponen peor.

Después del comentario, hicimos algunos recuerdos de nuestra estadía en el bachillerato, que nos ocuparon un buen tiempo, tanto que llegaba la hora para el encuentro. Agradecido por todo, nos aprestamos a partir al lugar de reunión con el resto de los amigos.

Sin más, llegamos al lugar de las reuniones y de inmediato pedimos se nos sirviera la infaltable y suculenta taza de café, pues en ese momento ya estábamos todos presentes; obvio, nos saludamos conforme lo han marcado nuestras costumbres, con un fuerte abrazo acompañado del grato placer de reencontrarnos; antes del primer sorbo, el amigo de las molestias constantes acomodaba, en silla adjunta, una enorme bolsa negra que seguramente tenía algo de valor, por eso le pregunté: qué llevas ahí, parece te mudas de casa, nos reímos del comentario; no se burlen -respondió acompañado de una sonrisa- me encargó una de mis hijas le comprara los útiles a mis nietas, pues el lunes ya entran a las clases, pero fue toda una osadía, pues una en tercero y la otra en quinto año, entonces ya verán, comprar tantas cosas, de una lista que les dan en la escuela y que obligatoriamente se tienen que comprar, y, para mí, lo peor, es el costo, y la inutilidad, muchas de estas cosas se quedarán sin usar, como ocurre cada año.

No te mortifiques -habló el amigo de la bonanza- yo sí tengo que gastar, pero me voy a Puebla porque allá encuentras de todo, sin importar el precio o si se utilizan o no, lo bueno es que mis hijos tengan lo necesario para su escuela y puedan aprovecharlo…

Espera un momento -le interrumpió quien la había precedido en la palabra- esta bien que presumas de tu dinero, aunque debes recordar que cuando nosotros íbamos a la escuela, a ti te pasaban las libretas que no terminaban tus hermanos y las demás cosas, acuérdate que llevabas tu regla de cálculo ya muy usada y tu tabla de logaritmos, también ya con ejercicios subrayados, bueno hasta el uniforme que usabas te lo dejaba tu hermano mayor…

-No necesitas recordarlo- le reviraron, y no me siento agraviado, porque de alguna manera mis carencias me sirvieron para darle valor a los estudios, no puedes negar -dijo señalando a quien lo había cuestionado- que me empeñaba para hacer mis trabajos y para cumplir con las exigencias de los maestros, por eso, ahora que se puede debo darles a mis hijos lo que yo no tuve…

Cuestionable tu última frase -dijo el amigo de las palabras conciliatorias- a veces, darle a los hijos eso que no tuvimos, rebasa los límites y, sin pretenderlo, los hacemos irresponsables, pues saben que lo que pidan les será proporcionado, en fin, el asunto es ahora el nuevo inicio de las clases, y muchas cosas habrán de comentarse.