Anatomía de lo social | Mis tres amigos y el regreso a clases

La educación nos hará libres

Instalados en la mesa de costumbre, solo esperábamos la llegada del amigo de las constantes contradicciones, para solicitar se nos sirviera la taza del aromático café, compañera infaltable en nuestras reuniones, mientras tanto, hablábamos de algunas trivialidades, de esas cosas que ocurren con mucha frecuencia, sin alterar el rumbo de las cosas; un par de minutos de espera bastaron para la llegada del compañero faltante; cuando se acercó a la mesa, no podía evitar su contrariedad, así lo evidenciaba su rostro malhumorado; se sentó en su silla y solo hizo un saludo para todos agitando sus manos, terminado el gesto dijo en tono de molestia: Disculpen pero vengo muy encaboronado, venía bajando de Ocotlán para llegar a la “Zitlalpopoca”, cuando en la última curva caí en un enorme bache que provocó se rompiera mi suspensión, y ven que me acabo de comprar mi carrito, después de mucho tiempo de esperarlo.

Tienes razón de tu enojo -habló el amigo de la mesura-, aunque he de decir que son muchas las calles de la capital que se encuentran en pésimo estado, peor es que esa situación ha prevalecido desde antes que iniciara la temporada de lluvias.

Así es -tomó la palabra el amigo del enojo-, el problema es que ahora tendré que gastar un dinero que no estaba presupuestado; debería haber una ley, como ocurre en otros países donde las autoridades tienen que reparar el daño causado por la negligencia de las mismas; y por supuesto, que se verían obligados a arreglar todo lo necesario.

También me siento decepcionado y defraudado -intervino nuevamente el amigo de la cordura-, hay muchas cosas que parece están olvidadas; calles intransitables, por ejemplo, la que lleva a los Volcanes; semáforos descompuestos, como el de la Guerrero esquina con Porfirio Díaz; sin espacios para estacionar por los apartados, la reiterada negligencia de los responsables de las vialidades, el cierre inesperado de calles; es decir, en Tlaxcala capital todo es una anarquía, y las autoridades locales, sin hacer nada al respecto.

Quizá un poco avergonzado -refutó- pues hay mucho de razón en sus palabras, pero bueno, más allá de la ineficacia de las autoridades, se nota la inexperiencia, el desconocimiento de las leyes, el arbitrio en muchas decisiones, y el silencio de quienes toleran estos abusos, al final, quienes trabajamos en esos lugares, a veces, quedamos sometidos, so pena de ser despedidos…

Bueno, como el tiempo y espacio se nos termina -tomé la palabra diciendo-, quería habláramos del regreso a las clases presenciales, en este nuevo ciclo escolar que inicia el próximo lunes, en el que, seguramente, se podrán notar muchos cambios…

Tienes razón -me respondieron-, después de dos años irregulares anteriores, nuevamente, para satisfacción de muchos, el regreso a las aulas representa una reactivación en la economía nacional, donde bienes y servicios podrán reconstituirse para mejorar, no se puede decir recuperar las pérdidas de los ciclos pasados.

Con razón se ha visto mucha movilidad de la gente, en particular del transporte colectivo, así como de los negocios que venden útiles escolares y uniformes -dijo el amigo de la bonanza-, aunque me parece que hay que destacar otras cosas que se verán en los salones de clase, o en general, en todas las escuelas…

Ya vas a empezar de sabelotodo -le interrumpió su detractor común- a ver, qué tiene de diferente, según tú…

Para empezar, este viernes, los maestros estarán terminando el Taller Intensivo de Capacitación Docente, y el Consejo Técnico Escolar también concluirá este día; es decir, ellos, los maestros, ya empezaron sus actividades; además se prevé que los famosos consejos técnicos de los viernes se harán mensualmente, por lo tanto, ya no habrá tantas suspensiones…

Yo podría agregar que se continuará con las medidas sanitarias correspondientes para evitar cualquier contagio; dicho de otra manera -siguió el amigo de la ecuanimidad-, se mantendrá como uso obligatorio el uso del cubre bocas, como se establece en el documento “Acciones preventivas y de protección sobre el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias a ser aplicadas en el Sistema Educativo Nacional…

Les quite la voz a todos para comentar lo más importante: sin descuidar lo de las medidas sanitarias obligatorias, así como las adecuaciones al calendario oficial, me parece que todos debemos involucrarnos para poder lograr la tan anhelada calidad en la educación, aunque el concepto no se ha definido en lo general, sí se puede mantener la idea de que las escuelas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes…