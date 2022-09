Anatomía de lo social | Mis tres amigos y el Tricolor

Sentados bajo la sombra de la estatua de Xicohtencatl, localizada en la plaza adjunta al parque central de la capital, me encontraba con el amigo de la cordura, haciendo un breve recordatorio de lo que se podía observar hace algunas décadas, en la avenida Independencia, desde donde comienza el portal chico hasta llegar a la Av. Guerrero, donde termina la referida; había tiendas, papelerías, cafetería, peluquería, entre otras accesorias y comercios; recuerdas la tienda de don Benjamín Sánchez; justo en el portal chico, donde se podía ver un tienda, tradicional, por lo que vendía, así como su mostrador, por la tarde, el pan que le traía Don Samuelito, de San Miguel Tlamahuco; esos eran panes -dijo con melancolía- no los venden ahora; bueno, no todos, termino esbozando una sonrisa; La papelería el Centenario, donde muchas veces vendían las olvidadas estampas para llenar algún álbum.

Como no recordarlo -le respondí- aunque seguramente, las nuevas generaciones no las conocieron; como debe ocurrir, en similares circunstancias, en muchos lugares del estado, y por supuesto, más allá de él; Bueno -proseguí- recuerdo las cantinas de la "Oxford" y el "paralelo 38" donde alguna vez llegamos a convivir con aquellos viejos amigos…

Tiempos aquellos para no olvidar -me interrumpió mi acompañante-, muchas anécdotas pueden comentarse de eso lugares, visitados hasta por uno de los gobernadores de Tlaxcala, obvio, también hace muchos años; en fin, había otras tiendas, la Guadalupana, por ejemplo, la peluquería del May; la papelería del estudiante; hasta llegar a la escuela primaria Luís G. Salamanca, hoy convertida en estacionamiento, misma que, por cierto, fue donde dónde recibimos nuestras primeras lecciones escolares…

Ya estamos sobre la hora, dejemos los recuerdos y vayamos al lugar, seguramente que ya nos están esperando -habló el amigo de la mesura- sin responder, solo nos levantamos y encaminamos nuestros pasos hacía el lugar de las reuniones; justamente, fuimos recibidos por los amigos restantes, mientras uno de ellos, señalaba con el dedo índice, la carátula de su reloj, indicativo que llegábamos un poco retrasados; ya se le "queman las habas" aquí al que todo lo puede, refiriéndose al amigo de la bonanza, ya empezaba a platicarme sobre las intenciones de que, en una buena medida, mira con agrado, de que los militares permanezcan en las calles hasta el dos mil dieciocho, hasta nos quiere invitar a participar en eso que no le llamaran consulta, pero que se debe responder un cuestionario para el apoyo a esta iniciativa, aunque ya le dije, que eso ya está previsto para su aprobación, es decir, ya solo se debe cumplir con los ordenamientos y listo…

De manera inusitada, el amigo, siempre cordial, es cierto, mejor hablemos de otra cosa, que le parece -preguntó- si hablamos de la selección mexicana de futbol, recuerden que también hemos sido seguidores del "TRI" y por supuesto del gusto que le tenemos al futbol, por haber sido, en algún momento, jugadores activos en los equipos de Tlaxcala; entre los que se cuentan el Panotla; la Prepa y el deportivo San Hipólito, como ven estamos atados a ese deporte de las multitudes…

Tienes razón -intervino el amigo de la beligerancia- y si hablamos de la selección y de su inminente participación en el mundial de Qatar, debemos de dar nuestra opinión, que la mía, por cierto, está llena de pesimismo, fundamentado en los pésimos resultados del "Tata" Martino; como el ocurrido el martes pasado, donde la selección de Colombia, hizo notar las enormes deficiencias del equipo mexicano…

Es cierto -les dije- yo estoy en desacuerdo, desde el inicio, de sus estrategias, de las convocatorias de jugadores, y mucho menos de los resultados, estoy seguro que en esta ocasión no llegaremos ni al cuarto partido, es decir, nos van a regresar en la primera ronda…

Bueno, ya que hablamos de futbol -dijo el que siempre proponía el tema de la conversación- para no quedarme sin hablar, les quiero comentar que México ha participado en 16 ediciones de los mundiales, en cuya estadística se encuentra que solo ganó 16 partidos, empató 14 y perdió 27, con 60 goles anotados y 98 recibidos…

Espera un poco -lo atajó quien le había precedido- no olvides que en nuestro país se jugaron las copas del mundo de 1970 y 1986, donde participaron grandes jugadores, no las vedettes de hoy en día, eran tantas las figuras que muchos nombres se quedaron en hijos de miles de aficionados mexicanos…

Espérame un poco, déjame terminar -le interrumpieron- yo también estoy de acuerdo que a la selección no le depara el destino, ningún resultado halagador, por el contrario, solo para recordar; Polonia le ganó a México en el mundial de Argentina, uno por cero, luego entonces, la estadística, nos dice, que es probable que en esta edición se va a obtener un resultado desfavorable…

Para cerrar la estadística -les comenté- no sería la primera vez que México fuera derrotado terriblemente, para ilustrarlo, les puedo decir que en las ediciones del 50 y 54 no ganaron ningún partido, dicho de otra manera, cero pts. en amabas participaciones…

Como se ven las cosas, seguro es que no la pasaremos muy bien, así es que mejor pidamos otra taza de café y hablemos de otras cosas no tan preocupantes, con la aceptación general así lo hicimos…