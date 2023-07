Anatomía de lo social | Mis tres amigos y el uniforme único para las escuelas

Escuela: lugar donde los niños aprenden lo que

es necesario saber para convertirse en maestros.

Sacha Guitry





Algo está pasando con el sistema educativo del estado, dijo el amigo de la mesura mientras platicábamos del reciente movimiento de los profesores sindicalizados ocurrido hace unos días en la capital. En el comentario, se refirió, además, a la incomodidad provocada por el caos vial derivado de la manifestación, en particular la molestia fue para las personas que por alguna razón tenían que circular por las calles y avenidas bloqueadas; si bien es cierto que el reclamar es un derecho legítimo, también el derecho a la movilidad de los otros debe respetarse…

Sin dejarlo terminar, le sugerí nos trasladáramos al lugar de nuestras reuniones en virtud de tener el tiempo justo para llegar y, en consecuencia, no hiciéramos esperar al resto de los amigos; así lo hicimos, sin embargo, cuando llegamos ya se encontraban instalados los otros dos integrantes del grupo de amigos. Al acercarnos, se levantaron de sus asientos para darnos un cálido saludo y el abrazo afectuoso correspondiente, lo que habíamos dejado de hacer durante la pandemia, al tiempo que decía uno de ellos: ya me adelanté y pedí que, en cuanto los vieran llegar, nos sirvieran nuestra deliciosa taza de café acostumbrada, y así fue como se había dicho…

Estábamos platicando -habló el amigo de la bonanza- de la marcha de maestros del miércoles, que le causó, como siempre, problemas a la ciudadanía y retrasos en sus tiempos, no me explico cómo los educadores no consideran esos problemas ocasionados por ellos mismos…

Lo que pasa es que tú nunca has sabido lo que es trabajar y pertenecer a un gremio de esa naturaleza -lo increpó el amigo de la beligerancia-, pero para quienes hemos estado sometidos por ciertas injusticias cometidas en contra de la base trabajadora, sí sabemos lo que es padecer este tipo de problemas, ahora, lo peor, la represión bajo un fingido cuidado, por la presencia de granaderos en la marcha pacífica de los maestros…

Como para suavizar un poco el asunto, habló el amigo de la conciliación diciendo: justo de eso veníamos platicando antes de llegar con ustedes, pues todo lo acontecido afecta al sistema de la educación, desde luego no en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien en aquello que lo permea, porque en efecto me parece justo que se reclamen los derechos legítimos de los docentes respetando los ordenamientos contractuales, aunque no aplaudo ni la presencia de la policía, ni el cierre de la vialidades de la capital, de por sí ya es un serio problema la reducción de acotamientos, la ausencia de agentes de vialidad donde se necesitan, en fin, parece que los responsables duermen el sueño de los justos…

Esta bien -retomó la voz el amigo de la buena posición económica-, y ya que estamos en el tema, les quiero compartir que seré concesionario para vender los uniformes que se usarán en el próximo ciclo escolar a iniciarse el próximo 28 de agosto, y bueno, como verán, será un buen negocio para mí, pues tendré exclusividad, junto con otros tantos proveedores, en poner mi punto de venta…

Ya sabía que ibas a sacar provecho del asunto -dijo el amigo de las inconformidades-, pero no estás consciente de que esto tiene mas vista de dinero que de seguridad, en primera se ha dicho que el uniforme no es obligatorio, porque representa un gasto prácticamente innecesario, acuérdense cuando íbamos a la secundaria federal de la Loma, íbamos con el uniforme con la corbata y la cuartelera, que se usaba durante los tres años, las señoritas con su vestido rosa para primero, azul para segundo y guinda para tercero, éramos perfectamente identificables por si ocurría algún incidente, y se notaban las diferencias entre las escuelas, sin embargo, los gastos de los uniformes no eran excesivos y los podías comprar, mejor dicho, los papás, donde mejor les acomodaba; entonces, ni gasto injusto ni obligatorio, esto contrapone lo que se dice sobre la gratuidad de la educación, por otro lado, ahora cómo vas a saber a qué escuela van los estudiantes o dónde reportar si hubiera la necesidad…

Para no guardar mi opinión -les dije-, hay muchas cosas que no pueden garantizarse por el uso del uniforme, por el contrario, desde el precio, hasta ahora no se saben los costos, que seguramente será bastante caro o, de lo contrario, barato, pero de pésima calidad; como tampoco es garantía que el uniforme será la identidad del estudiante, como lo dicen las autoridades del ramo, aquí el asunto es que se debió hacer una prueba, como lo dicta la planeación, para no caer en los errores que se vendrán en cuanto se empiece a vender el multicitado uniforme…

Es un tema inagotable y difícil de concordar -habló otra vez el amigo de las posturas eclécticas-, y aunque el uniforme parece importante, existen otros elementos que provocarán un desbalance en la economía de las familias con esto del inicio de clases, uniformes, útiles escolares, zapatos, tenis, pasajes, alimentos etc… y nos olvidamos de la alta responsabilidad que tienen los maestros de enseñar, y de la exigencia de los padres que se los reclaman, en ocasiones sin sentido. Por eso digo que los sistemas educativos necesitan nuevas propuestas para lograr sus objetivos, que nada tienen que ver con el exceso de libros, de cuadernos ni de uniformes…

Razonable el comentario -usé la voz-, mejor hablemos de otra cosa y pidamos una nueva taza de café. Ante lo dicho, la aceptación fue inmediata…