Anatomía de lo Social | Mis tres amigos y la revocación de mandato

Creo que en la política ya se diferenciar entre los pecados de los hombres y la limpieza de las ideas.

Adolfo Marsillach

Después de haber postergado nuestra reunión, por el asunto de las reacciones que cada uno tuvo por la aplicación de la dosis de refuerzo contra la Covid-19, fue muy placentero para todos el poder reunirnos en este nuevo año, como siempre, para disfrutar de las delicias del café y, sobre todo, el placer de disfrutar la compañía de los amigos, a pesar de que dos de ellos habían padecido los estragos del virus y tuvieron la necesidad de someterse al tratamiento correspondiente, así como el mantenerse aislados en sus casas, obvio, la comunicación no la perdimos, solo que la presencialidad tiene las mejores connotaciones, como en otras acciones de lo cotidiano.

Sentados en los lugares respectivos, con la taza de aromático café ya en nuestras manos, decidimos hablar de lo que ahorita al parecer se encuentra de moda, refiriéndonos a la supuesta Revocación de Mandato a la que deberá someterse el mandatario de la nación y, como siempre, ante lo polémico del asunto, no podíamos evadir de nuestra mesa algo que le atañe a todos los ciudadanos, entendiéndose la Revocación como el ejercicio participativo y democrático para retirar de un cargo de elección popular al candidato que resultara electo en las últimas votaciones, en este caso del presidente.

Por principio -dijo el amigo de las constantes contradicciones-, a mí me parece que esto no tiene sentido democrático, porque, según yo, es solo una práctica, quizá participativa, pero que se puede entender o analizar desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista económico, donde los requerimientos de dinero, por no decir exigencias del INE, para llevar a efecto esta consulta, será un derroche total, pues sin ser un apasionado de la política, me parece que el presidente no tendrá objeciones para mantenerse en su cargo hasta que se acabe su sexenio…

Por otro lado -prosiguió-, se pueden apreciar más que los asuntos del dinero el conflicto interinstitucional entre partidos políticos que se lleva a otras esferas,donde pareciera se da entre el árbitro de las elecciones y el Poder Ejecutivo, ignorando las leyes los solicitantes para llevar a cabo este proceso que, desde mi óptica, no se necesita de tanto dinero…

Quizá tengas razón -intervino el amigo de la bonanza-, pero no se puede olvidar que el mismo presidente propuso esta alternativa cuando sus bonos de aceptación estaban muy por arriba de lo esperado; además, qué son para el estado 1,738.9 millones de pesos…

Ya ves -le refutaron- cómo siempre pensando en el dinero, ni siquiera te fijas si está la petición dentro de la legalidad, luego entonces, el asunto, ante esta necedad, queda sometido al dinero, o de lo contario, no se asegura el éxito del proceso, eso dicen los consejeros, algunos, del INE…

Bueno -le respondieron al interpelado-, como quiera que sea, se necesita el dinero para llevar el proceso conforme se establecen los lineamientos para estos fines, y para ello se necesitará pagar a los funcionarios de las casillas intervinientes el día de estas votaciones, es decir, el dinero no solo es para justificar el evento en sí mismo, sino, además, de los gastos adicionales en papelería, equipos, alimentos, casetas, en fin, como es en unas elecciones constitucionales, por eso el dinero es importante.

Me parece -habló el amigo de la mesura- que hay otras opiniones muy diferentes a las suyas, las que me gustaría comentar, en una posibilidad de agregarlos a nuestras opiniones personales; por ejemplo, hay quienes dicen que este mecanismo para refrendar la aceptación de las acciones presidenciales son solo por un capricho particular, pues se presume que todavía se tiene el respaldo de todos los ciudadanos que votaron en favor del actual presidente y que, por el contrario, su popularidad ha ido disminuyendo.

Aunque, en otro sentido, también se dice que habrá muchos votantes que no lo apoyaron pero que, en esta vez, por haberlos incluido en los programas de ayuda social y actualmente son los directamente beneficiados, como son, entre otros, los adultos mayores y los discapacitados, apoyos que no se recibieron en otros tiempos.

Y bueno, a mí me parece -prosiguió- que hay dos cosas importantes, primero, respecto a los dineros, es que la negativa de darle recursos al INE para el proceso de la Revocación de Mandato es una lección de interpretación de la ley, pues, en primera instancia, la exigencia no se contempla en el presupuesto de egresos, en consecuencia, parece absurda y necia la postura de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral por el reclamo, así como su negativa de ajustar su presupuesto para destinar el dinero necesario y efectuar el proceso de revocación en las urnas.

Por otro lado, la obligatoriedad moral de cumplir con un ofrecimiento para el pueblo, sobre la posibilidad de ser revocado en el mando ejecutivo, supone el compromiso de llevarlo a efecto, sin consideración a el sí o el no de la aceptación a la popularidad inicial; obvio, esto sin ser ya un capricho, dará la pauta para fortalecer al partido en el poder y a los posibles sucesores. Solo el tiempo se encargará de decirlo.

Aunque todavía había otras opiniones, decidimos hacer una pausa para disfrutar de una nueva taza de café…